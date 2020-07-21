Son dakika: İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneği bayramdan önce yapılacak mı?

İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneğinin yatacağı tarihi açıkladı. Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak gerekmektedir. İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Peki, İşsizlik ödeneği bayramdan önce yapılacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...