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Haberler Galeri Son dakika: İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneği bayramdan önce yapılacak mı?

Son dakika: İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneği bayramdan önce yapılacak mı?

İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Sorusunun cevabı merak ediliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneğinin yatacağı tarihi açıkladı. Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak, Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak, Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak, Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak gerekmektedir. İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? Sorularının cevapları araştırılmaya başlandı. Peki, İşsizlik ödeneği bayramdan önce yapılacak mı? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 23:57 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 00:01
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Son dakika: İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneği bayramdan önce yapılacak mı?

İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneği bayramdan önce yapılacak mı? Sorularının cevapları araştırılan konuları arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte ödemelerin ne zaman yapılacağını merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, işsizlik ödeneğinin ne zaman yatacağını açıkladı. Peki, İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneği bayramdan önce yapılacak mı? İşte o tarihler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneği bayramdan önce yapılacak mı?

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ YATTI MI?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren hesaplara yatırılacağını duyurdu.

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Son dakika: İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneği bayramdan önce yapılacak mı?

Bakan Selçuk, "5 Ağustos'ta yapılması gereken temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Böylece bayram öncesinde vatandaşlarımıza bu destekleri ulaştırmış olacağız. Ödemeleri, 27 Temmuz'dan itibaren T.C. Kimlik Numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız." dedi.

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Son dakika: İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneği bayramdan önce yapılacak mı?

"Temmuz Ayına İlişkin Ödemeler 27-29 Temmuz Tarihleri Arasında Yapılacak"

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. Kimlik Numaralarının son hanesi; 0-2 olanlara 27 Temmuz'da, 4-6 olanlara 28 Temmuz'da, 8 olanlara 29 Temmuz'da ödemeler yapılacak." açıklamasını yaptı.

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Son dakika: İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik ödeneği bayramdan önce yapılacak mı?

İŞSİZLİK ÖDENEĞİNE BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir.