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Gözler orada! 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek göstergeden tazminat nasıl alınır?

3600 ek gösterge çıkacak mı? Türkiye'de hemşire, polis, din görevlileri ve öğretmen maaşlarını doğrudan etkileyecek olan, 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre yansıyacak 3600'ün çıkmasıyla birlikte memurların emekli aylıkları ve ikramiyelerinde artış olacak. Peki, 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek göstergeden tazminat nasıl alınır? Merak edilen detaylar haberimizde...

Giriş Tarihi: 21.07.2020 20:00 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 20:05
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Gözler orada! 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek göstergeden tazminat nasıl alınır?

3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek göstergeden tazminat nasıl alınır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili son durum ve yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasının ardından hemşire, polis memuru ve din adamları gibi bir çok alanda maaşlar ciddi oranda artış gösterecek. Peki, 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek göstergeden tazminat nasıl alınır? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gözler orada! 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek göstergeden tazminat nasıl alınır?

İBRAHİM KALIN'DAN 3600 EK GÖSTERGE AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz aylarda Bakanlar Kurulu Toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kameralar karşısına geçti ve açıklamalarda bulundu.

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Gözler orada! 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek göstergeden tazminat nasıl alınır?

Soru cevap kısmında bir basın mensubu 3600 ek göstergenin 2019 yılı sonunda çıkacağı sözünü hatırlattı ve polislere, din görevlilerine, hemşirelere, öğretmenlere 3600 ek gösterge zammında son durumun ne olduğunu sordu. Kalın, 3600 ek gösterge ile ilgili şunları söyledi:

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Gözler orada! 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek göstergeden tazminat nasıl alınır?

"Bu toplantıda gündeme gelmedi. İleriki dönemde gündeme gelebilir. Ama bugünkü toplantıda 3600 ek gösterge konusu gündemimizde yoktu." açıklamasında bulundu.

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Gözler orada! 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek göstergeden tazminat nasıl alınır?

EK GÖSTERGE MAAŞ VE İKRAMİYELERİ NASIL ETKİLEYECEK?

3600 ek gösterge düzenlemesi ile öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerinin ek göstergelerinin yükseltilmesi bekleniyor. Düzenlemeden hâlihazırda bu görevlerden emekli olan vatandaşların da yararlandırılması öngörülüyor.