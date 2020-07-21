Gözler orada! 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek göstergeden tazminat nasıl alınır?

3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek göstergeden tazminat nasıl alınır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Türkiye'de milyonlarca memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili son durum ve yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Ek göstergelerin 2200'den 3000'e ve 3600'e çıkarılmasının ardından hemşire, polis memuru ve din adamları gibi bir çok alanda maaşlar ciddi oranda artış gösterecek. Peki, 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek göstergeden tazminat nasıl alınır? Merak edilen detaylar haberimizde...