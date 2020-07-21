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Gözler orada! 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek göstergeden tazminat nasıl alınır?
3600 ek gösterge çıkacak mı? Türkiye'de hemşire, polis, din görevlileri ve öğretmen maaşlarını doğrudan etkileyecek olan, 3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı merak ediliyor. Unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre yansıyacak 3600'ün çıkmasıyla birlikte memurların emekli aylıkları ve ikramiyelerinde artış olacak. Peki, 3600 ek gösterge çıkacak mı? 3600 ek göstergeden tazminat nasıl alınır? Merak edilen detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 21.07.2020 20:00 Güncelleme Tarihi: 21.07.2020 20:05
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