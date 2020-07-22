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Haberler Galeri Son dakika: Evde bakım ücreti 2020 Temmuz zammı ne kadar? Evde bakım parası almak için aranan şartlar neler?

Son dakika: Evde bakım ücreti 2020 Temmuz zammı ne kadar? Evde bakım parası almak için aranan şartlar neler?

Son dakika... Evde bakım maaşı 2020 Temmuz zammı ne kadar oldu? Bakan Selçuk, temmuz ayı katsayı düzenlemesiyle 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım aylığının ne kadar olduğunu açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım aylığı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda derledik. Peki, evde bakım ücreti 2020 Temmuz zammı ne kadar? Evde bakım parası almak için aranan şartlar neler?

Giriş Tarihi: 22.07.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 11:01
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Son dakika: Evde bakım ücreti 2020 Temmuz zammı ne kadar? Evde bakım parası almak için aranan şartlar neler?

Son dakika... Evde bakım maaşı ne kadar oldu? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç kişiler için verilen evde bakım aylığına zam geldi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklamada, temmuz ayı katsayı düzenlemesiyle 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için geçerli evde bakım maaşı tutarını duyurdu. Peki, evde bakım ücreti 2020 Temmuz zammı ne kadar? Evde bakım parası almak için aranan şartlar neler? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Evde bakım ücreti 2020 Temmuz zammı ne kadar? Evde bakım parası almak için aranan şartlar neler?

2020 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Ocak ayında 1.460,61 TL olan evde bakım aylığı 2020 Temmuz ayında yapılan son zam ile 1.544,61 TL oldu.

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Son dakika: Evde bakım ücreti 2020 Temmuz zammı ne kadar? Evde bakım parası almak için aranan şartlar neler?

Bakan Selçuk, 535.805 engelli vatandaşa evde bakım yardımı yapıldığının altını çizerek, "2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım yardımını aylık 1.544,61 TL'ye çıkardık" dedi.

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Son dakika: Evde bakım ücreti 2020 Temmuz zammı ne kadar? Evde bakım parası almak için aranan şartlar neler?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ (E-DEVLET)

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Son dakika: Evde bakım ücreti 2020 Temmuz zammı ne kadar? Evde bakım parası almak için aranan şartlar neler?

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.