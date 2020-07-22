Son dakika: Evde bakım ücreti 2020 Temmuz zammı ne kadar? Evde bakım parası almak için aranan şartlar neler?

Son dakika... Evde bakım maaşı 2020 Temmuz zammı ne kadar oldu? Bakan Selçuk, temmuz ayı katsayı düzenlemesiyle 2020 yılı Temmuz-Aralık dönemi için evde bakım aylığının ne kadar olduğunu açıkladı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen evde bakım aylığı ile ilgili son gelişmeleri yazımızda derledik. Peki, evde bakım ücreti 2020 Temmuz zammı ne kadar? Evde bakım parası almak için aranan şartlar neler?

Giriş Tarihi: 22.07.2020 10:56 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 11:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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