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Haberler Galeri TOGG iş ilanları 2020: TOGG fabrika iş başvurusu nasıl yapılır? TOGG 4000 işçi alımı...

TOGG iş ilanları 2020: TOGG fabrika iş başvurusu nasıl yapılır? TOGG 4000 işçi alımı...

TOGG fabrika iş başvurusu nasıl yapılır? TOGG yerli otomobil fabrikasının açılışının yapılmasının ardından işçi alım süreci başlıyor. TOGG da yaptığı bir açıklamada, TOGG bünyesinde çalışmak isteyenlerin ''Genel Başvuru'' başlığı altında, başvuru kabul edildiğini bildirdi. Fabrikaya başvuru sürecinin başlamasının ardından iş arayanlar araştırma yapmaya başladı. Peki, TOGG iş ilanları 2020: TOGG fabrika iş başvurusu nasıl yapılır? TOGG 4000 işçi alımı...

Giriş Tarihi: 18.07.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 16:49
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TOGG iş ilanları 2020: TOGG fabrika iş başvurusu nasıl yapılır? TOGG 4000 işçi alımı...

TOGG fabrika iş başvurusu nasıl yapılır? TOGG 4000 işçi alımı başvuru şartları nelerdir? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOGG son dakika açıklamasıyla bugün yerli otomobil fabrikasının açılacağını açıkladı. TOGG iş başvurusu sisteminin açıldığını ve Genel Başvuru adı altında TOGG bünyesinde çalışmak isteyenlerin başvurusunun alındığını bildirdi. Türkiye 'nin Otomobili Girişim Grubu tarafından yayımlanan duyuru sonrasında sosyal medyada gündem oluyor. İşte, TOGG fabrika iş başvurusu nasıl yapılır? TOGG 4000 işçi alımı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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TOGG iş ilanları 2020: TOGG fabrika iş başvurusu nasıl yapılır? TOGG 4000 işçi alımı...

TOGG İŞ İLANLARI 2020

Yerli otomobil fabrikasının inşaası için hazırlıklar devam ederken TOGG bünyesinde çalışmak isteyenler de TOGG fabrika iş başvurusu hakkında araştırma yapmaya başladı.

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TOGG iş ilanları 2020: TOGG fabrika iş başvurusu nasıl yapılır? TOGG 4000 işçi alımı...

TOGG tarafından iş başvuru sayfasında yayımlanan açıklamada, aşağıdaki özelliklere sahip olanların iş başvurusu yapması gerektiğine yer verildi:

"TOGG'da kişilerin geçmiş başarı ve teknik yetkinlikleri kadar geleceği yönlendirme potansiyellerine de önem veririz. Ekibimiz sürekli öğrenme hevesine sahip, duygusal yönden istikrarlı, entelektüel kapasitesi yüksek, kişiler arası etkileşimde başarılı, cesur ve girişimci bireylerden oluşur.

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TOGG iş ilanları 2020: TOGG fabrika iş başvurusu nasıl yapılır? TOGG 4000 işçi alımı...

Hayattaki amaçlarımızla TOGG'da yaptığımız iş arasında çok güçlü bir anlam bağı vardır ve bu nedenle işimize tutkuyla sarılırız. Kararların şekillenmesinde, hiyerarşiden çok argümanların güçlülüğü ve ikna ediciliği bizim için önem taşır. Herkesin sorumluluk almasını ve yeni fikirler geliştirmesini bekleriz; başarımızı da bu şekilde değerlendiririz."

TOGG iş ilanları sayfasına baktığımızda Genel Başvuru ekranının açıldığına yer verildi. Genel Başvuru ekranında ise şartlar için şu ifadelere yer verildi:

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TOGG iş ilanları 2020: TOGG fabrika iş başvurusu nasıl yapılır? TOGG 4000 işçi alımı...

Saygın bir üniversiteden Endüstriyel, Mekanik veya ilgili Mühendislik derecesi ve / veya Yüksek Lisans derecesi

İşletme, İnsan Kaynakları veya ilgili alanda lisans derecesi veya eşdeğer deneyim

Otomotiv sektöründe Ar-Ge, Üretim, Tedarik Zinciri veya Satın Alma rolleri için deneyim

Güçlü analitik ve problem çözme becerileri