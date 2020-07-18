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TOGG iş ilanları 2020: TOGG fabrika iş başvurusu nasıl yapılır? TOGG 4000 işçi alımı...
TOGG fabrika iş başvurusu nasıl yapılır? TOGG yerli otomobil fabrikasının açılışının yapılmasının ardından işçi alım süreci başlıyor. TOGG da yaptığı bir açıklamada, TOGG bünyesinde çalışmak isteyenlerin ''Genel Başvuru'' başlığı altında, başvuru kabul edildiğini bildirdi. Fabrikaya başvuru sürecinin başlamasının ardından iş arayanlar araştırma yapmaya başladı. Peki, TOGG iş ilanları 2020: TOGG fabrika iş başvurusu nasıl yapılır? TOGG 4000 işçi alımı...
Giriş Tarihi: 18.07.2020 16:41 Güncelleme Tarihi: 18.07.2020 16:49
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