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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: İŞKUR ile 826 personel alınacak! 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru ne zaman? Şartlar... Son dakika: İŞKUR ile 826 personel alınacak! 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru ne zaman? Şartlar... Son dakika... İŞKUR aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 işçi alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapmak üzere yeni kadrolu tarım işçisi alımı gerçekleştirilecek. Duyurunun yapılmasının ardından başvurular için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartlar belli oldu mu? İşte cevaplar... Giriş Tarihi: 10.12.2020 15:43 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 15:45
Son dakika haberi... Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taşra teşkilatında görev yapmak üzere 826 işçi alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin işçi alımı müjdesini vermesinin ardından binlerce vatandaş başvuru tarihini beklemeye başladı. Konu ile ilgili son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı detaylarını yazımızda ele aldık. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartlar belli oldu mu? İşte ayrıntılar...
GALERİ DEVAM EDİYOR TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU NE ZAMAN?
Başvuruların hangi tarihlerde alınacağı henüz belli olmadı. Başvurular İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Başvuru yapacak olan adaylar, İŞKUR'un "https://esube.iskur.gov.tr/" sayfası üzerinden başvurularını yapabilecekler.
ALIMLAR HANGİ KADROLARA YAPILACAK?
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı açıklamada, Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapmak üzere yeni kadrolu
tarım işçisi alımı yapılacağını duyurdu. ADAYLAR KURAYLA BELİRLENECEK
Pakdemirli,
"Alımı yapılacak 826 işçi, İŞKUR üzerinden gerekli şartları taşıyanlar arasından kurayla belirlenecek. Dolayısıyla alımda mülakat olmayacak." ifadesini kullandı. 11 BİN 717 PERSONEL İSTİHDAMI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaptığı yazılı açıklamada, 2019-2020 döneminde Bakanlık taşra birimleri ve bağlı kuruluşlarda toplam 11 bin 717 personel istihdamı gerçekleştirdiklerini belirtti.