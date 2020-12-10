Son dakika: İŞKUR ile 826 personel alınacak! 2020 Tarım ve Orman Bakanlığı işçi alımı başvuru ne zaman? Şartlar...

Son dakika... İŞKUR aracılığıyla Tarım ve Orman Bakanlığı'na 826 işçi alımı yapılacak. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından yapılan açıklamaya göre, Bakanlığın taşra teşkilatında görev yapmak üzere yeni kadrolu tarım işçisi alımı gerçekleştirilecek. Duyurunun yapılmasının ardından başvurular için heyecanlı bekleyiş başladı. Peki, Tarım ve Orman Bakanlığı 826 işçi alımı başvuru tarihi ne zaman? Şartlar belli oldu mu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 10.12.2020 15:43 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 15:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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