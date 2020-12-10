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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Emekliye nakit 4500 TL ödeme! Emeklilere faizsiz nakit desteği sağlanacak! Başvuru şartları neler? Emekliye nakit 4500 TL ödeme! Emeklilere faizsiz nakit desteği sağlanacak! Başvuru şartları neler?
Emekliye nakit 4500 TL ödemesi hakkında araştırmalar sıklık kazandı. Milyonlarca emekli çalışma hayatını sürdürürken yeni gelişemeler yaşanmaya devam ediyor. Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere 3 asgari ücret tutarında avans verilirken, mevcut emeklilerin beklentisi de 3 maaş kadar faizsiz nakit desteği sağlanması yönünde. Pandemi döneminde fırsattan yararlanmak isteyenler başvuru şartlarını sorguluyor. ahaber.com.tr olarak tüm detayları sizler için derledik. İşte, emekli avansı içi başvuru şartları?
Giriş Tarihi: 10.12.2020 17:09 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 17:15
Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere 3 asgari ücret tutarında avans verilirken, mevcut emeklilerin beklentisi de 3 maaş kadar faizsiz nakit desteği sağlanması yönünde. Eğer talepler hayata geçerse, tüm emekliler SGK'ya yazılı başvurarak avans talep edebilecek. Emeklilere en düşük ödemenin bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, maaşa göre en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Ülkemizde emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanının benzerinin emekliler için de hayata geçirilmesi gündemde. Maaşı 90 gün içinde bağlanamayanların yazılı başvuru yaparak yararlandığı avansın tutarı 3 net asgari ücret, yani bu yıl için 6 bin 972 lira olurken; bu fırsatın mevcut emeklilere de 3 maaş tutarında uygulanması bekleniyor.
GÖZLER KARARDA
Konuyla ilgili TAKVİM'e çok sayıda mesaj ve telefon geliyor. Emekliler, "Avans imkanı sağlanır ve 12, 24 ya da 36 ay gibi bir vadede maaşımızdan kesilirse, ihtiyaçlarımızı daha kolay sağlarız" diyor. Sistem hayata geçerse; emekliler nakit sıkıntısı yaşadıklarında SGK'ya yazılı başvuru yaparak maaşının 3 katına kadar avans isteyebilecek.
EN AZ 4.500 TL
En düşük maaşın bin 500 lira olduğu dikkate alındığında, en az avans 4 bin 500 lira olacak. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek. Örneğin; 36 ay taksit olursa, 4 bin 500 liralık avans emeklinin maaşından 3 yıl boyunca aylık 125 lira kesinti yapılarak geri ödenecek.
EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK?
Emekli ocak zammı için 5 aylık dönemin verisi belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zamları yüzde 7.02 olurken memur ve memur emeklilerine de 5 aylık enflasyona göre 3.02 puanlık fark eklenmesi kesinleşti.
Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?
İşte emekli maaş zammı tablosu;