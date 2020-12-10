Emekliye nakit 4500 TL ödeme! Emeklilere faizsiz nakit desteği sağlanacak! Başvuru şartları neler?

EMEKLİ OCAK ZAMMI NE KADAR, KAÇ PARA OLACAK?

Emekli ocak zammı için 5 aylık dönemin verisi belli oldu. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 5 aylık zamları yüzde 7.02 olurken memur ve memur emeklilerine de 5 aylık enflasyona göre 3.02 puanlık fark eklenmesi kesinleşti.

Peki, en düşük ve en yüksek emekli maaşı ne kadar olacak?

İşte emekli maaş zammı tablosu;