SON DAKİKA | İkinci el ucuz araba ilanları arayanlara müjde! Lüks otomobiller yarı fiyatına satışa çıktı

Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında fiyatların sert yükselmesinin ardından otomotiv piyasası durma noktasına geldi. Bu gelişmelerin ardından ucuz araba arayışında olan vatandaşlar, güncel ilanları sıklıkla takip etmeye başladılar. Uygun fiyatlı araba arayanlar için müjdeli haber geldi. Lüks otomobiller yarı fiyatına satışa çıktı. BMW, Volkswagen, Volvo gibi otomobillerin de arasında yer aldığı o listeyi sizler için haberimizde derledik. İşte uygun fiyatlı otomobiller...

Giriş Tarihi: 10.12.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 13:49 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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