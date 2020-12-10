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Haberler Galeri SON DAKİKA | İkinci el ucuz araba ilanları arayanlara müjde! Lüks otomobiller yarı fiyatına satışa çıktı

SON DAKİKA | İkinci el ucuz araba ilanları arayanlara müjde! Lüks otomobiller yarı fiyatına satışa çıktı

Sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında fiyatların sert yükselmesinin ardından otomotiv piyasası durma noktasına geldi. Bu gelişmelerin ardından ucuz araba arayışında olan vatandaşlar, güncel ilanları sıklıkla takip etmeye başladılar. Uygun fiyatlı araba arayanlar için müjdeli haber geldi. Lüks otomobiller yarı fiyatına satışa çıktı. BMW, Volkswagen, Volvo gibi otomobillerin de arasında yer aldığı o listeyi sizler için haberimizde derledik. İşte uygun fiyatlı otomobiller...

Giriş Tarihi: 10.12.2020 13:43 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 13:49
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SON DAKİKA | İkinci el ucuz araba ilanları arayanlara müjde! Lüks otomobiller yarı fiyatına satışa çıktı

Uygun fiyatlı otomobiller listesi merak ediliyor. Pandemi nedeniyle sıfır ve ikinci el fiyatları sert yükselmişti. Fiyatların yukarı yönlü seyretmesi ile alım yapmayan vatandaşlar, bütçesine uygun arabalara bakmaya başladılar. Adalet Bakanlığı tarafından icralık otomobiller piyasa değerinin neredeyse yarı fiyatına satışa çıkar��ldı İhale yoluyla satışı yapılan otomobillerin listesi güncellendi. UYAP üzerinden ihaleye teklif verebilirsiniz. İşte ihaleye çıkan o araçlar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA | İkinci el ucuz araba ilanları arayanlara müjde! Lüks otomobiller yarı fiyatına satışa çıktı

2015 model BMW 3 serisi

İhale başlangıç bedeli: 167 bin lira

Muhammen bedeli: 180 bin lira

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SON DAKİKA | İkinci el ucuz araba ilanları arayanlara müjde! Lüks otomobiller yarı fiyatına satışa çıktı

2010 model Volkswagen Golf

İhale başlangıç bedeli: 46 bin lira

Muhammen bedeli: 85 bin lira

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SON DAKİKA | İkinci el ucuz araba ilanları arayanlara müjde! Lüks otomobiller yarı fiyatına satışa çıktı

2014 model Volkswagen Passat

İhale başlangıç bedeli: 73 bin 500 lira

Muhammen bedeli: 135 bin lira

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SON DAKİKA | İkinci el ucuz araba ilanları arayanlara müjde! Lüks otomobiller yarı fiyatına satışa çıktı

2017 model Nissan Micra

İhale başlangıç bedeli: 63 bin 300 lira

Muhammen bedel 125 bin lira