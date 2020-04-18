Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Berberler, düğün, spor salonları, kafeler ne zaman açılacak?

Son dakika haberi... Türkiye'de iş yerleri ne zaman açılacak? Kapalı olan mekanlar ne zaman açılacak? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgınına karşı önlemler kademeli olarak artırıldı. Bu kapsamda bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, iş yerlerinin hangi tarihlerde açılacağına yönelik açıklamalarda bulundu. Peki, iş yerleri ne zaman açılacak? Türkiye'de berberler, düğün salonları, spor salonları ve kafeler ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.04.2020 17:49 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 17:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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