18 Nisan 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Berberler, düğün, spor salonları, kafeler ne zaman açılacak?

Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Berberler, düğün, spor salonları, kafeler ne zaman açılacak?

Son dakika haberi... Türkiye'de iş yerleri ne zaman açılacak? Kapalı olan mekanlar ne zaman açılacak? Çin'den dünyaya yayılan ve Türkiye'de de etkili olan koronavirüs salgınına karşı önlemler kademeli olarak artırıldı. Bu kapsamda bazı işletmelerin faaliyetleri geçici olarak durduruldu. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, iş yerlerinin hangi tarihlerde açılacağına yönelik açıklamalarda bulundu. Peki, iş yerleri ne zaman açılacak? Türkiye'de berberler, düğün salonları, spor salonları ve kafeler ne zaman açılacak? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.04.2020 17:49 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 17:54
  • 1
  • 14
Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Berberler, düğün, spor salonları, kafeler ne zaman açılacak?

Son dakika... Türkiye'de iş yerleri ne zaman açılacak? Berberler, düğün salonları, kafeler ne zaman açılacak? Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında Türkiye'de bazı işletmelerin faaliyetleri durdurulmuştu. Bu kapsamda berberler, spor salonları gibi sosyal temasın yoğun olduğu yerler kapandı. Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapalı olan yerlerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Konu ile ilgili Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem açıklamalarda bulundu. Peki, şş yerleri ne zaman açılacak? Berberler, düğün, spor salonları, kafeler ne zaman açılacak? İşte detaylar...

  • 2
  • 14
Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Berberler, düğün, spor salonları, kafeler ne zaman açılacak?

İŞ YERLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında eğer alınan tedbirlere sıkı sıkıya uyulması takdirde Ramazan ayının sonlarına doğru dükkanların açılacağını ve turizm sezonunun başlayacağını söyledi.

  • 3
  • 14
Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Berberler, düğün, spor salonları, kafeler ne zaman açılacak?

HANGİ MEKANLAR KAPALI?

Genelge ile 16 Mart saat 24.00 itibariyle bazı işletmelerin faaliyetleri durduruldu.

İşte kapalı olan mekanlar:

  • 4
  • 14
Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Berberler, düğün, spor salonları, kafeler ne zaman açılacak?

Tiyatro,
sinema salonları,
gösteri merkezi,
konser salonu,
nişan/düğün salonu,

  • 5
  • 14
Son dakika: İş yerleri ne zaman açılacak? Berberler, düğün, spor salonları, kafeler ne zaman açılacak?

Çalgılı/müzikli lokanta/kafe,
gazino,
birahane,
taverna,
kahvehane,
kıraathane,