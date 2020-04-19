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Haberler Galeri Özel bankaların vatandaşa olan eziyeti sürüyor: Bankacılık faaliyetinden uzaklaşmış durumda

Özel bankaların vatandaşa olan eziyeti sürüyor: Bankacılık faaliyetinden uzaklaşmış durumda

Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bugünkü köşesinde, corona virüsle mücadele kapsamında elini taşın altına koymak yerine vatandaşa 'eziyet etmeyi' tercih eden özel bankaların gerçek yüzlerini ortaya çıkardı. Erdem yazısında, bankaların vatandaşa yaptığı haksız uygulamaları tek tek gözler önüne serdi. İşte o yazı:

Giriş Tarihi: 19.04.2020 07:34 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 07:36
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Özel bankaların vatandaşa olan eziyeti sürüyor: Bankacılık faaliyetinden uzaklaşmış durumda

Özel bankalar yurt dışından buldukları sendikasyonları içerde yüksek faizlerle krediye dönüştürüyor. Oysa mevduat toplayıp bunları kredi yapması lazım. Ama kenara çekildiler...

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Özel bankaların vatandaşa olan eziyeti sürüyor: Bankacılık faaliyetinden uzaklaşmış durumda

TÜRKİYE'DEKİ özel bankaların büyük çoğunluğu yabancı sermayeli. Bu bankalar uzun süredir mevduat toplama ve bu mevduatları krediye dönüştürme işinden, yani asıl bankacılık faaliyetinden uzaklaşmış durumda. Özel bankalar son dönemde yurt dışından düşük faizlerle sendikasyon kredisi buluyor. Bu paralara kur riskini de ekleyerek, kısa vadeli ve risksiz gördükleri tüketici kredisi olarak müşterilerine veriyorlar. Yüzde 1.5 oranıyla aldıkları kredilere kur riskiyle birlikte yüzde 20-25'leri bulan oranlarda faiz topluyorlar.

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Özel bankaların vatandaşa olan eziyeti sürüyor: Bankacılık faaliyetinden uzaklaşmış durumda

TİCARİ KREDİ YOK!
Tüketici kredisi tercihleri ise risksiz olması, kısa sürede geri dönmesi. Bu yüzden bu paralar işletmelere ticari krediye dönüşmemiş oluyor. Şimdi BDDK kararıyla bu bankalar artık içeriden mevduat toplayıp bunları krediye dönüştürmek zorunda. Umarız bu krediler verilirken de yine yüksek maliyetler çıkarılmaz. Şu anda okurlarımızla yaptığım konuşmalara göre hem kredide hem söz verdikleri öteleme işinde yüksek maliyet ve faiz uygulanıyor.

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Özel bankaların vatandaşa olan eziyeti sürüyor: Bankacılık faaliyetinden uzaklaşmış durumda

VATANDAŞA EZİYET SÜRÜYOR
ÖZEL bankalarla ilgili şikayetlerini ileten okurlarımız, yaşadıklarını anlatmaya devam ediyor.

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Özel bankaların vatandaşa olan eziyeti sürüyor: Bankacılık faaliyetinden uzaklaşmış durumda

İŞLEM ÜCRETİ ALDILAR: Bir bankadan kredimi öteletmek istedim. Kredinin 22 ay kalan kısmını öteleme yaptılar. Aylık ödemem 10.404,50 liradan 11.002,52 liraya çıktı. 22 ayda fark 13.156,44 TL yansıtıldı. Ayrıca işlemin yapılması için şube 1.000 TL masraf aldı. 6 ay ötelemem 14.156,44 TL'ye mal oldu.