HaberlerGaleriÖzel bankaların vatandaşa olan eziyeti sürüyor: Bankacılık faaliyetinden uzaklaşmış durumda
Özel bankaların vatandaşa olan eziyeti sürüyor: Bankacılık faaliyetinden uzaklaşmış durumda
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem bugünkü köşesinde, corona virüsle mücadele kapsamında elini taşın altına koymak yerine vatandaşa 'eziyet etmeyi' tercih eden özel bankaların gerçek yüzlerini ortaya çıkardı. Erdem yazısında, bankaların vatandaşa yaptığı haksız uygulamaları tek tek gözler önüne serdi. İşte o yazı:
Giriş Tarihi: 19.04.2020 07:34Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 07:36