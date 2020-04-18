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Haberler Galeri 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?

1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?

Son dakika haberi... 1.000 TL sosyal yardım desteğinin ikinci faz ödemeleri haftaya gerçekleştirilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üçüncü faz ödemelerinin başvuru yoluyla gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından sosyal yardım desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru detaylarını araştırmaya başladılar. Peki, 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?

Giriş Tarihi: 18.04.2020 17:12 Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 17:23
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1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?

1.000 TL sosyal yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvurusu nasıl yapılacak? Türkiye'de koronavirüsle mücadele kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere 1.000'er TL yardım ödemesi gerçekleştirildi. Bakan Selçuk, yaptığı açıklamada ikinci faz ödemelerin haftaya yapılacağını bildirdi. Üçüncü faz ödemeler ise başvuru yoluyla gerçekleştirilecek. Peki, 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Üçüncü faz ödemelerden kimler faydalanacak? İşte detaylar...

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1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?

İKİNCİ FAZ ÖDEMELER NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2.3 milyon haneye 1.000'er TL nakdi destek için kriterleri belirlediklerini, haftaya ödemeleri yapmayı planladıklarını söyledi. Buna göre ikinci faz ödemelerinin 20-24 Nisan'da yapılması bekleniyor.

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1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?

1.000 TL YARDIM BAŞVURUSU BAŞLADI MI?

Başvurular henüz başlamadı. İkinci faz ödemelerin tamamlanmasının ardından üçüncü faz ödemelerin başlaması bekleniyor.

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1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?

KİMLER FAYDALANACAK?

Bakan Selçuk; "3. faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Koronavirüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız." dedi.

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1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?

4.4 MİLYON AİLEYE ÖDEME YAPILACAK

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı açıklamada "Dar gelirli 2,1 milyon aileye sağlanan 1000 lira nakdi yardımı yeni 2,3 milyon aileyle birlikte toplamda 4,4 milyon aileye vereceğiz." ifadelerini kullandı.