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1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?
Son dakika haberi... 1.000 TL sosyal yardım desteğinin ikinci faz ödemeleri haftaya gerçekleştirilecek. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üçüncü faz ödemelerinin başvuru yoluyla gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Bu gelişmelerin ardından sosyal yardım desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşlar başvuru detaylarını araştırmaya başladılar. Peki, 1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?
Giriş Tarihi: 18.04.2020 17:12Güncelleme Tarihi: 18.04.2020 17:23