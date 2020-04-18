1.000 TL yardım başvurusu başladı mı? e-Devlet sosyal yardım başvuru şartları nelerdir? Kimler faydalanacak?

İKİNCİ FAZ ÖDEMELER NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2.3 milyon haneye 1.000'er TL nakdi destek için kriterleri belirlediklerini, haftaya ödemeleri yapmayı planladıklarını söyledi. Buna göre ikinci faz ödemelerinin 20-24 Nisan'da yapılması bekleniyor.