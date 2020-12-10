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10 Aralık 2020, Perşembe
ANA SAYFA Haberler Galeri Asgari ücrette 7 kriter! 2021 asgari ücret ve AGİ ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Zamlara enflasyon ayarı... Asgari ücrette 7 kriter! 2021 asgari ücret ve AGİ ücreti ne kadar, kaç TL olacak? Zamlara enflasyon ayarı... Milyonlarca çalışanın yakından takip ettiği asgari ücrette son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İlk görüşmelerin ardından ikinci toplantı için hazırlıklar başladı. Toplam 4 toplantının ardından belli olacak asgari ücret ve AGİ zammı için bazı ipuçları ortaya çıkmaya başladı. Asgari ücrette 7 kriter dikkat çekiyor. Peki, 2021 asgari ücret ve AGİ ücreti ne kadar, kaç TL olacak? İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 10.12.2020 12:42 Güncelleme Tarihi: 10.12.2020 12:53
Asgari ücret 2021 zam oranı son durum nedir? 2021 asgari ücret görüşmeleri geçtiğimiz gün başladı. Doğrudan 7 milyon çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücrete ne kadar zam yapılacağı merak ediliyor. Asgari ücrette ikinci toplantı 15 Aralık'ta TİSK'in ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, A Haber canlı yayınında asgari ücretle ilgili detayları açıkladı. Peki, 2021 asgari ücret ve AGİ ücreti ne kadar, kaç TL olacak? İşte cevaplar...
GALERİ DEVAM EDİYOR ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?
Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem, asgari ücret zammına ilişkin yaptığı açıklamada,
"Bu bir matematik tabi, böyle olacak demiyorum ama hep böyle olmuş. Hep bir önceki yılın enflasyon oranının yüzde 3 ya da 4 puan üstünde zam olmuş. 2009'da 6,53 gerçekleşmiş enflasyon, 2010 asgari ücreti 9,7 artmış. 2020 yıl sonu enflasyon tahmini 12.1 - 12.47 çıkıyor. Asgari ücretin artış oranı da enflasyon artı 3-4 puan olursa yüzde 15-16 olduğunu düşünelim. Tahmini brüt asgari ücret 3.384.45 TL – 3.413.88 TL, tahmini net asgari ücret 2.673.40 TL – 2.696.65 TL olabilir." ifadelerini kullandu. ASGARİ ÜCRETTE 7 KRİTER
* Geçim maliyeti
* Salgınla mücadele dönemi * Gerçekleşen enflasyon ve hedef enflasyon * Refah payı * İşverene maliyet * İstihdamın korunması * Rekabet şartları BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Azerbaycan'a ziyareti öncesinde Esenboğa Havalimanında açıklamalarda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücret zammı hakkında,
"Asgari ücretle ilgili görüşmeler devam ediyor. Bizim de önümüze gelecek adımlarımızı birlikte atacağız temennimiz odur ki isabetli bir karar çıkar ve yola devam ederiz." ifadelerini kullandı. YENİ ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?
Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor.
Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.