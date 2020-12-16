0 faizli otomobiller satışta! Sıfır otomobilde yıl sonu kampanyası: Audi, BMW, Ford, Honda, Opel...

Son dakika... Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala markalar otomobil kampanyalarını güncelledi. 2020'nin son kampanyasında bazı markalar faizleri sıfırlarken, bazı markalar ise vadeyi uzattı faiz oranını düşürdü. Güncel otomobil kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Audi, BMW, Ford, Honda, Opel sıfır otomobil fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 16.12.2020 13:09 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 13:13 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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