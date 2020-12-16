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Haberler Galeri 0 faizli otomobiller satışta! Sıfır otomobilde yıl sonu kampanyası: Audi, BMW, Ford, Honda, Opel...

0 faizli otomobiller satışta! Sıfır otomobilde yıl sonu kampanyası: Audi, BMW, Ford, Honda, Opel...

Son dakika... Sıfır otomobilde faizler sıfırlandı. Yeni yıla girmemize sayılı günler kala markalar otomobil kampanyalarını güncelledi. 2020'nin son kampanyasında bazı markalar faizleri sıfırlarken, bazı markalar ise vadeyi uzattı faiz oranını düşürdü. Güncel otomobil kampanyalarına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, Audi, BMW, Ford, Honda, Opel sıfır otomobil fiyatları ne kadar? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 16.12.2020 13:09 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020 13:13
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0 faizli otomobiller satışta! Sıfır otomobilde yıl sonu kampanyası: Audi, BMW, Ford, Honda, Opel...

Sıfır otomobil ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. 2020'nin sonlarına doğru geldiğimiz şu günlerde, otomobil sahibi olmak isteyen vatandaşlar, markaların güncel kampanyalarını araştırıyor. Markarlar yıl sonu kampanyalarını duyurdu. İşte 2020 Aralık ayı sıfır otomobil kampanyaları...

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0 faizli otomobiller satışta! Sıfır otomobilde yıl sonu kampanyası: Audi, BMW, Ford, Honda, Opel...

Audi Q2

100 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz

Audi A3 Sedan

100 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz

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0 faizli otomobiller satışta! Sıfır otomobilde yıl sonu kampanyası: Audi, BMW, Ford, Honda, Opel...

BMW 3 serisi

300 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz

BMW 2 Gran Coupe

250 bin liraya kadar 12 ay vadede 0 faiz

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0 faizli otomobiller satışta! Sıfır otomobilde yıl sonu kampanyası: Audi, BMW, Ford, Honda, Opel...

Citroen

120 bin lira krediye 30 ay vadede yüzde 0.99 faiz avantajı

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0 faizli otomobiller satışta! Sıfır otomobilde yıl sonu kampanyası: Audi, BMW, Ford, Honda, Opel...

Ford

Fiesta, Ecosport, Focus Trend X Benzinli, Focus Titanium, S-Max ve Galaxy model otomobillerin satın alımlarında geçerli 60.000 TL, 24 ay, yüzde 0,991 faiz avantajı