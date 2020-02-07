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Son dakika İETT İstanbulkart akbil ücretleri ne kadar zamlandı? Zamlı öğrenci tam İETT İstanbulkart akbil ücreti kaç TL?
İstanbulkart ücretleri, İBB tarafından alınan kararla yüzde 35 zamlandı. Zammın ardından yeni ücret tarifeleri merak konusu oldu. Vatandaşlar pazartesi gününden itibaren zamlı tarifeden akbil dolduracak. Peki, İETT İstanbulkart akbil ücretleri ne kadar zamlandı? Zamlı öğrenci tam İETT İstanbulkart akbil ücreti kaç TL? Sizler için zamlı İstanbulkart ücretlerini derledik. İşte zamlı akbil ücretleri...
Giriş Tarihi: 07.02.2020 17:39 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 17:53
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