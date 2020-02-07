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Son dakika İETT İstanbulkart akbil ücretleri ne kadar zamlandı? Zamlı öğrenci tam İETT İstanbulkart akbil ücreti kaç TL?

İstanbulkart ücretleri, İBB tarafından alınan kararla yüzde 35 zamlandı. Zammın ardından yeni ücret tarifeleri merak konusu oldu. Vatandaşlar pazartesi gününden itibaren zamlı tarifeden akbil dolduracak. Peki, İETT İstanbulkart akbil ücretleri ne kadar zamlandı? Zamlı öğrenci tam İETT İstanbulkart akbil ücreti kaç TL? Sizler için zamlı İstanbulkart ücretlerini derledik. İşte zamlı akbil ücretleri...

Son dakika: İstanbulda toplu taşımaya büyük zam! Öğrenci akbil aylık ne kadar oldu? Mavi kart ne kadar oldu? İşte zamlı tarife |Video SON DAKİKA: İSTANBUL'DA TOPLU TAŞIMAYA BÜYÜK ZAM! ÖĞRENCİ AKBİL AYLIK NE KADAR OLDU? MAVİ KART NE KADAR OLDU? İŞTE ZAMLI TARİFE |VİDEO

Giriş Tarihi: 07.02.2020 17:39 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 17:53
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Son dakika İETT İstanbulkart akbil ücretleri ne kadar zamlandı? Zamlı öğrenci tam İETT İstanbulkart akbil ücreti kaç TL?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşıma büyük zam kararı aldı. Yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin başkanlık ettiği UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi), 6 Şubat 2020 tarihli toplantıda İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin (İSTESOB) teklifiyle, İstanbul'daki toplu taşıma ücretlerinde artışa gidilmesi yönünde karar aldı." denildi. Vatandaşlar sosyal medyada açtıkları konu başlıkları ile İBB'ye büyük tepki gösterdi. Peki, İETT İstanbulkart akbil ücretleri ne kadar zamlandı? Zamlı öğrenci tam İETT İstanbulkart akbil ücreti kaç TL? İşte detaylar...

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Son dakika İETT İstanbulkart akbil ücretleri ne kadar zamlandı? Zamlı öğrenci tam İETT İstanbulkart akbil ücreti kaç TL?

AYLIK ÖĞRENCİ AKBİLİ NE KADAR?

İstanbul'da öğrencilere aylık abonmanlık hakkı veriliyordu. 200 basım karşılığında 40 TL ödenirken, şimdi 10 TL zam geldi. Öğrenciler 50 TL abonman ücreti ile toplu taşımadan yararlanacak.

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Son dakika İETT İstanbulkart akbil ücretleri ne kadar zamlandı? Zamlı öğrenci tam İETT İstanbulkart akbil ücreti kaç TL?

AYLIK TAM AKBİL ÜCRETİ NE KADAR?

Aylık tam akbil dolduran vatandaşların zararı da büyük olacak. İBB'nin büyük zam kararının ardından tam akbil abonmanlıkları 70 TL arttı. 205 TL olan aylık abonmanlık ücreti tam 275 TL oldu.

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Son dakika İETT İstanbulkart akbil ücretleri ne kadar zamlandı? Zamlı öğrenci tam İETT İstanbulkart akbil ücreti kaç TL?

TAM AKBİL ÜCRETİ NE KADAR OLDU?

Öğrenciler dışında kalan kesimin kullandığı tam akbil ise 2,60 TL'den seyahat imkanı sunuyordu. Yüzde 35'lik zam sonrası 90 kuruşluk artış yaşandı. Zam sonrası tam akbil ücreti ilk basımda 3,50 TL oldu.

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Son dakika İETT İstanbulkart akbil ücretleri ne kadar zamlandı? Zamlı öğrenci tam İETT İstanbulkart akbil ücreti kaç TL?

ZAMLI AKBİL VE İSTANBULKART ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbulkartlar öğrenci ve tam şeklinde ikiye ayrılıyor. Öğrenciler zamdan önce 1,25 TL ödeyerek metro, İETT, ÖHO, Marmaray gibi ulaşım araçlarına biniyorlardı. Zammın ardından Öğrenciler ilk basımlarında 1,75 TL ödeyecek. 50 kuruşluk bir artış sözkonusu.