Son dakika İETT İstanbulkart akbil ücretleri ne kadar zamlandı? Zamlı öğrenci tam İETT İstanbulkart akbil ücreti kaç TL?

ZAMLI AKBİL VE İSTANBULKART ÜCRETLERİ NE KADAR OLDU?

İstanbulkartlar öğrenci ve tam şeklinde ikiye ayrılıyor. Öğrenciler zamdan önce 1,25 TL ödeyerek metro, İETT, ÖHO, Marmaray gibi ulaşım araçlarına biniyorlardı. Zammın ardından Öğrenciler ilk basımlarında 1,75 TL ödeyecek. 50 kuruşluk bir artış sözkonusu.