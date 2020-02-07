07 Şubat 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Dolar/TL son durum - 7 Şubat dolar ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı?

7 Şubat dolar ne kadar oldu? Dolar son durum nedir? Güncel dolar kuru vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Haftanın son işlem günü tamamlanırken, ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde olmasıyla dolar günü yükselişte tamamladı. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,53, avro/TL yüzde 0,76 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,17 değer kazandı Peki, dolar ne kadar oldu? İşte, 7 Şubat dolar kuru son durum…

Giriş Tarihi: 07.02.2020 19:38 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 19:39
  • 1
  • 10
Dolar/TL son durum - 7 Şubat dolar ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı?
Dolar/TL son durum - 7 Şubat dolar ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı?

Dolar ne kadar oldu? 7 Şubat dolar son durum vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dolar kuru haftayı yükseliş trendinde tamamladı ve dolar kuru ne kadar sorusu gündem oldu. BIST 100 endeksi, en yüksek 123.845,00 en düşük 118.761,60 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,57 artışla 121.015,14 puandan tamamladı. Bu hafta, ABD doları 17.10 itibarıyla yüzde 0,17 değer kazanarak 5,9950 liraya yükseldi, avro ise yüzde 0,76 azalışla 6,5650 liraya geriledi.

  • 2
  • 10
Dolar/TL son durum - 7 Şubat dolar ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı?
Dolar/TL son durum - 7 Şubat dolar ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı?

7 ŞUBAT DOLAR NE KADAR?

Haftanın son işlem gününe 5.98'den başlayan dolar/TL öğleden sonra 5.9950'ye yükseldi. ABD'de tarım dışı istihdamın ocak ayında 225.000 ile beklentilerin üzerinde yükseliş göstermesiyle 6.04 lirayı aştı. Dolar kuru şu sıralar 6.04'ten işlem görürken, euro ise 6.63'ten alıcı buluyor.

  • 3
  • 10
Dolar/TL son durum - 7 Şubat dolar ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı?
Dolar/TL son durum - 7 Şubat dolar ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı?

ABD'de tarım dışı istihdam ocakta 225 bin arttı, işsizlik oranı yüzde 3.5'ten yüzde 3.6'ya yükseldi. Teknik açıdan dolar/TL'de 5,96'nın destek olarak izleneceğini kaydeden uzmanlar, 6,00 seviyesinin psikolojik direnç konumunu sürdürdüğünü bildirdi.

  • 4
  • 10
Dolar/TL son durum - 7 Şubat dolar ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı?
Dolar/TL son durum - 7 Şubat dolar ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı?

BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 1,57, dolar/TL yüzde 0,17 değer kazanırken, avro/TL yüzde 0,76, külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,53 değer kaybetti.

  • 5
  • 10
Dolar/TL son durum - 7 Şubat dolar ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı?
Dolar/TL son durum - 7 Şubat dolar ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı?

BIST 100 endeksi, en yüksek 123.845,00 en düşük 118.761,60 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,57 artışla 121.015,14 puandan tamamladı.