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Dolar/TL son durum - 7 Şubat dolar ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı?
7 Şubat dolar ne kadar oldu? Dolar son durum nedir? Güncel dolar kuru vatandaşlar tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Haftanın son işlem günü tamamlanırken, ABD'de tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin üzerinde olmasıyla dolar günü yükselişte tamamladı. Bu hafta 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 0,53, avro/TL yüzde 0,76 değer kaybederken, dolar/TL yüzde 0,17 değer kazandı Peki, dolar ne kadar oldu? İşte, 7 Şubat dolar kuru son durum…
Giriş Tarihi: 07.02.2020 19:38 Güncelleme Tarihi: 07.02.2020 19:39
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Dolar/TL son durum - 7 Şubat dolar ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı?
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Dolar/TL son durum - 7 Şubat dolar ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı?
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Dolar/TL son durum - 7 Şubat dolar ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı?
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Dolar/TL son durum - 7 Şubat dolar ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı?
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Dolar/TL son durum - 7 Şubat dolar ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı?