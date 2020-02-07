Dolar/TL son durum - 7 Şubat dolar ne kadar oldu? Dolar haftayı nasıl kapattı?

Dolar ne kadar oldu? 7 Şubat dolar son durum vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Dolar kuru haftayı yükseliş trendinde tamamladı ve dolar kuru ne kadar sorusu gündem oldu. BIST 100 endeksi, en yüksek 123.845,00 en düşük 118.761,60 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 1,57 artışla 121.015,14 puandan tamamladı. Bu hafta, ABD doları 17.10 itibarıyla yüzde 0,17 değer kazanarak 5,9950 liraya yükseldi, avro ise yüzde 0,76 azalışla 6,5650 liraya geriledi.