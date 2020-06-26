Son dakika: Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Son dakika... Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Pandemi sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran işverenler verilen kısa çalışma ödeneğinin son ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Bakan Selçuk, ödemelerin öne çekildiğini açıkladı. Peki, 2020 Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşte son gelişmeler...