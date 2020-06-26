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Son dakika: Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?
Son dakika... Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği süresi uzatılacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan kısa çalışma ödeneğinin üçüncü ve son ödemesi olan Haziran ayı ödemelerinin tarihi belli oldu. Aile, Çalışme ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ödemelerinin erkene çekildiğini açıkladı. Peki, 2020 Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 26.06.2020 11:52Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 11:58