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Haberler Galeri Son dakika: Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Son dakika: Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Son dakika... Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Kısa çalışma ödeneği süresi uzatılacak mı? Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan kısa çalışma ödeneğinin üçüncü ve son ödemesi olan Haziran ayı ödemelerinin tarihi belli oldu. Aile, Çalışme ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kısa çalışma ödeneği ödemelerinin erkene çekildiğini açıkladı. Peki, 2020 Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 26.06.2020 11:52 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 11:58
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Son dakika: Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Son dakika... Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Pandemi sebebiyle işyerindeki haftalık çalışma sürelerini geçici olarak en az üçte bir oranında azaltan veya süreklilik koşulu aranmaksızın işyerinde faaliyetini tamamen veya kısmen en az dört hafta süreyle durduran işverenler verilen kısa çalışma ödeneğinin son ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Bakan Selçuk, ödemelerin öne çekildiğini açıkladı. Peki, 2020 Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Haziran ayı kısa çalışma ödeneği 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak.

T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak.

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Son dakika: Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.

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Son dakika: Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak" açıklamasını yaptı.

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Son dakika: Haziran ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatıldı mı?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ DEVAM EDECEK Mİ?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Kısa çalışma işin tamamen durdurulmasını esas alıyor. Pandemi sürecinde kısa çalışma ödeneklerini çok hızlı bir şekilde yürüttük. Ama biz 1 Haziran itibarıyla normalleşme sürecini başlattık. Bu kapsamda iş yerleri işe başladıkları için, bu hızı devam ettirmemiz mümkün olmayabilir. Normalleşme desteği altında daha etkin bir modelle çalışıp süreci kısa çalışmadan çıkarıp normalleşme sürecine götüreceğiz" dedi.