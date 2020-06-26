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Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! 26 Haziran canlı altın fiyatları
Son dakika... Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Koronavirüs salgını nedeniyle dalgalı seyreden altın fiyatlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Önümüzdeki hafta başlayacak düğün sezonu öncesinde altın alımı yapmak isteyen vatandaşlar gram altın, çeyrek altın fiyatlarında hareketliliğin devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Altın fiyatları ile ilgili uzman yorumlarına ve son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, altın fiyatları ne olacak? Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? İşte 26 Haziran canlı altın fiyatları...
Giriş Tarihi: 26.06.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 09:57
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