ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Ziraat Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, özellikle koronavirüs kaynaklı satış dalgasında değerli madenin de baskı altında kaldığını gözlemlerken, dün 1.779,4 seviyesine kadar yükselen Ons Altın bu sabah 1.755,9 seviyesine kadar geriledi. Hatırlatmak gerekirse, salgının yoğun olarak hissedildiği mart ayında likidite endişeleri neredeyse tüm varlık sınıflarında satışa yola açmış, değerli maden de satışlarla karşılaşmıştı. Ancak, 1.755,9 seviyesinden tepkiyle karşılaşan değerli maden dünkü kapanış seviyesi olan 1.762,1 seviyesinin hafif üzerinde seyrediyor. Koronavirüs endişelinin devam ettiği ortamda Dolar'daki dirençli görüntüye karşın değerli madendeki bu hareket, 1.745 seviyesinin kırılması sonrasında oluşan momentumun devam ettiğini gösteriyor. Bu kapsamda, değerli madende 1.762 desteğinin altına sarkma yaşanmadıkça 1.785 seviyesi hedefte kalabilir. Aksi durumda, 1.762 desteğinin altında 1.750 tepki gelebilecek destek olarak izlenebilir.