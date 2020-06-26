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Haberler Galeri Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! 26 Haziran canlı altın fiyatları

Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! 26 Haziran canlı altın fiyatları

Son dakika... Altın fiyatlarında yükseliş sürecek mi? Koronavirüs salgını nedeniyle dalgalı seyreden altın fiyatlarında son gelişmeler yakından takip ediliyor. Önümüzdeki hafta başlayacak düğün sezonu öncesinde altın alımı yapmak isteyen vatandaşlar gram altın, çeyrek altın fiyatlarında hareketliliğin devam edip etmeyeceğini araştırıyor. Altın fiyatları ile ilgili uzman yorumlarına ve son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, altın fiyatları ne olacak? Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? İşte 26 Haziran canlı altın fiyatları...

Giriş Tarihi: 26.06.2020 09:51 Güncelleme Tarihi: 26.06.2020 09:57
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Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! 26 Haziran canlı altın fiyatları

Son dakika... Altın fiyatları ne olacak? Yükseliş devam edecek mi? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarında dalgalı seyir devam ediyor. Dünkü kapanışta çeyrek altın 629,00 lira, Cumhuriyet altını 2.576,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise yüzde 0,62 düşüşle 387,80 liradan işlem görmüştü. Gram altın ve çeyrek altın fiyatları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Peki, altın fiyatları ne olacak? Bugün gram altın, çeyrek altın, yarım altın ve tam altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 26 Haziran canlı altın fiyatları ve uzman yorumları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! 26 Haziran canlı altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

İşte canlı altın fiyatları:

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Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! 26 Haziran canlı altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI NE OLACAK?

Ziraat Yatırım'dan yapılan açıklamaya göre, özellikle koronavirüs kaynaklı satış dalgasında değerli madenin de baskı altında kaldığını gözlemlerken, dün 1.779,4 seviyesine kadar yükselen Ons Altın bu sabah 1.755,9 seviyesine kadar geriledi. Hatırlatmak gerekirse, salgının yoğun olarak hissedildiği mart ayında likidite endişeleri neredeyse tüm varlık sınıflarında satışa yola açmış, değerli maden de satışlarla karşılaşmıştı. Ancak, 1.755,9 seviyesinden tepkiyle karşılaşan değerli maden dünkü kapanış seviyesi olan 1.762,1 seviyesinin hafif üzerinde seyrediyor. Koronavirüs endişelinin devam ettiği ortamda Dolar'daki dirençli görüntüye karşın değerli madendeki bu hareket, 1.745 seviyesinin kırılması sonrasında oluşan momentumun devam ettiğini gösteriyor. Bu kapsamda, değerli madende 1.762 desteğinin altına sarkma yaşanmadıkça 1.785 seviyesi hedefte kalabilir. Aksi durumda, 1.762 desteğinin altında 1.750 tepki gelebilecek destek olarak izlenebilir.

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Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! 26 Haziran canlı altın fiyatları

Şeker Yatırım'dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Yukarı yönlü fiyatlamalarda 1767 seviyesi kırılmadığı sürece değerli metalde satış baskısının devam etmesi beklenebilir. Bu durumda 1748 ve 1735 seviyeleri test edilebilir. Alımların güçlenmesi halinde ise 1767 noktasından sonra 1786 seviyesi direnç oluşturabilir."

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Gram altın, çeyrek altın yükselecek mi? Uzmanlardan dikkat çeken altın yorumu! 26 Haziran canlı altın fiyatları

ALTININ KİLOGRAMI 388 BİN LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 388 bin liraya geriledi.