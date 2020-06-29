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Haberler Galeri Son dakika: Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

Son dakika: Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

Son dakika... Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? Sigortalının prim sayısı, brüt maaşı ve çalışma süresi gibi detayların ele alındığı işsizlik maaşı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Bakan Selçuk, Haziran ayı ödemelerinin gerçekleştirileceği tarihi açıkladı. Peki, Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İşsizlik maaşı alma şartlar neler? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.06.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 14:41
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Son dakika: Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

Son dakika... İşsizlik maaşı ne zaman verilecek? Kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlerin başvurduğu işsizlik maaşında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İŞKUR tarafından ödenen işsizlik maaşı ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama geldi. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak ödemelerin tarihi belli oldu. Peki, 2020 Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

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Son dakika: Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN VERİLECEK?

Haziran ayı işsizlik maaşı 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak.

T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak.

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Son dakika: Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.

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Son dakika: Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak" açıklamasını yaptı.

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Son dakika: Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

İŞSİZLİK MAAŞI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde başvuru yapılması gerekiyor. Koronavirüs nedeniyle İŞKUR üzerinden başvurular internet ortamından alınıyor. Bu nedenle başvuru işlemlerinizi elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapabilirsiniz.