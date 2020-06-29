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Son dakika: Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?
Son dakika... Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? Sigortalının prim sayısı, brüt maaşı ve çalışma süresi gibi detayların ele alındığı işsizlik maaşı ödemelerinin hangi tarihte yapılacağı merak ediliyordu. Bakan Selçuk, Haziran ayı ödemelerinin gerçekleştirileceği tarihi açıkladı. Peki, Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? İşsizlik maaşı alma şartlar neler? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 29.06.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 14:41
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