Son dakika: Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? Şartlar neler?

Son dakika... İşsizlik maaşı ne zaman verilecek? Kendi istek ve kusuru dışında işini kaybedenlerin başvurduğu işsizlik maaşında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. İŞKUR tarafından ödenen işsizlik maaşı ile ilgili Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan açıklama geldi. T.C. kimlik numarasının son hanesine göre yapılacak ödemelerin tarihi belli oldu. Peki, 2020 Haziran ayı işsizlik maaşı yattı mı? 2020 işsizlik maaşı başvuru nasıl yapılır? Başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...