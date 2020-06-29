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Milyonlarca kişiye bayram müjdesi! Tediye ne zaman yatacak? 2020 3. tediye tarihleri belli oldu mu?

Son dakika... Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Taşeron ve kamu işçilerine verilen tediye ödemelerinin tarihleri heyecanla bekleniyor. 2020 yılına ait üçüncü tediye ödemelerini bekleyen vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde ödenmesi konusunda beklenti oluştu. Peki, taşeron ve kamu işçilerine verilecek ilave tediye ödemeleri ne zaman? Tediye ne zaman yatacak? 2020 3. tediye tarihleri belli oldu mu? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.06.2020 16:44 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 16:55
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Milyonlarca kişiye bayram müjdesi! Tediye ne zaman yatacak? 2020 3. tediye tarihleri belli oldu mu?

Son dakika... 2020 3. taksit tediye ödemeleri ne zaman? Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren tediye ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kadroya geçen taşeron işçiler ile kamu işçileri, 2020 yılına ait 3. tediye ödemelerin tarihi araştırılmaya başlandı. 2020 3. tediye ödemelerin bu yıl 31 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde ödenmesi bekleniyor. Peki, tediye ne zaman yatacak? 2020 3. tediye tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Milyonlarca kişiye bayram müjdesi! Tediye ne zaman yatacak? 2020 3. tediye tarihleri belli oldu mu?

2020 3. TEDİYE NE ZAMAN YATACAK?

Tediye ödemeleri her yıl dört taksitle ödeniyor. 2020 yılına ait ilave tediyelerinin ilk taksiti 31 Ocak'ta, ikinci taksiti ise 22 Mayıs'ta ödendi.

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Milyonlarca kişiye bayram müjdesi! Tediye ne zaman yatacak? 2020 3. tediye tarihleri belli oldu mu?

2020 yılına ait 3. ve 4. taksit ödemelerin ise ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Ancak tediyelerin ödeneceği tarih henüz belli olmadı. Bu yıl Kurban Bayramı 31 Temmuz - 3 Ağustos 2020 tarihleri arasında idrak edilecek. Tediyelerin üçüncü taksiti bayram öncesinde ödenebilir.

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Milyonlarca kişiye bayram müjdesi! Tediye ne zaman yatacak? 2020 3. tediye tarihleri belli oldu mu?

Böyle olursa kamu işçileri bayram öncesi ilave tediyelerini alabilirler. Resmî Gazete'de Cumhurbaşkanı kararı yayımlanınca tediyelerin ödeneceği tarih netleşecek.

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Milyonlarca kişiye bayram müjdesi! Tediye ne zaman yatacak? 2020 3. tediye tarihleri belli oldu mu?

İLAVE TEDİYE NEDİR?

6772 sayılı kanun kapsamında kamu işçilerine yılda 52 günlük ilave tediye ödeneceği hüküm altına alınmıştır. İlave tediye kanunla güvence altına alınmış bir haktır ve bütün kamu işçileri bu haktan yararlanmaktadır.