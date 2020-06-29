Milyonlarca kişiye bayram müjdesi! Tediye ne zaman yatacak? 2020 3. tediye tarihleri belli oldu mu?

Son dakika... 2020 3. taksit tediye ödemeleri ne zaman? Milyonlarca işçiyi yakından ilgilendiren tediye ödemeleri ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kadroya geçen taşeron işçiler ile kamu işçileri, 2020 yılına ait 3. tediye ödemelerin tarihi araştırılmaya başlandı. 2020 3. tediye ödemelerin bu yıl 31 Temmuz'da başlayacak Kurban Bayramı öncesinde ödenmesi bekleniyor. Peki, tediye ne zaman yatacak? 2020 3. tediye tarihleri belli oldu mu? İşte merak edilenler...