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Milyonlarca kişiye bayram müjdesi! Tediye ne zaman yatacak? 2020 3. tediye tarihleri belli oldu mu?
Son dakika... Tediye ödemeleri ne zaman yapılacak? Taşeron ve kamu işçilerine verilen tediye ödemelerinin tarihleri heyecanla bekleniyor. 2020 yılına ait üçüncü tediye ödemelerini bekleyen vatandaşlar, ödemelerin hangi tarihte yapılacağı konusunda araştırmalarını sürdürüyor. Ödemelerin Kurban Bayramı öncesinde ödenmesi konusunda beklenti oluştu. Peki, taşeron ve kamu işçilerine verilecek ilave tediye ödemeleri ne zaman? Tediye ne zaman yatacak? 2020 3. tediye tarihleri belli oldu mu? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 29.06.2020 16:44 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 16:55
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