Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Artık yapılamayacak! Yeni kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak?

Yeni kıdem tazminatı nasıl olacak? Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyurulan tamamlayıcı emeklilik sigortası sistemiyle (TES), hem kıdem tazminatında kazanılmış mevcut hakların korunması hem de ilave emeklilik desteği sağlanması amaçlanıyor. Mevcut sisteme göre çalışanların çoğu girdi-çıktı oyunu ile tazminatını alamıyordu. Yeni düzenleme ile bu oyunun sona ermesi amaçlanıyor. Peki, yeni kıdem tazminatı nasıl olacak? İşte kıdem tazminatı ile ilgili tüm detaylar...