ANA SAYFA
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Artık yapılamayacak! Yeni kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak?
Yeni kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak? Başkan Erdoğan tarafından duyurulan tamamlayıcı emeklilik sistemine ilişkin yeni kanunun yürürlüğe girmesiyle tüm çalışanların kıdem tazminatında kazanılmış hakları korunacak. Başkan Erdoğan, yaptığı açıklamada "Amacımız işçilerin kıdem tazminatı hakkını, birilerinin insafına bırakmadan, kalıcı bir sisteme bağlamaktır." dedi. Yeni düzenleme ile kıdem tazminatında girdi-çıktı oyunu sona erecek. Peki, yeni kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak? İşte merak edilenler...
Giriş Tarihi: 29.06.2020 10:21 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 10:29
- 1
- 14
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Artık yapılamayacak! Yeni kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak?
- 2
- 14
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Artık yapılamayacak! Yeni kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak?
- 3
- 14
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Artık yapılamayacak! Yeni kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak?
- 4
- 14
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Artık yapılamayacak! Yeni kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak?
- 5
- 14
Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Artık yapılamayacak! Yeni kıdem tazminatı düzenlemesi nasıl olacak?