Reklamı Kapat<\/div>',t.prepend(i)));AdDev.GetAllBidResponses();y(n.sourceAgnosticLineItemId)}function tt(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&waitForMasthead!=null&&(waitForMasthead=0,waitForMastheadWorkedBefore=1)}function it(n){n.slot.getAdUnitPath().endsWith("970x250")&&(waitForMastheadViewablePixel=$("header").length>0?250*(n.inViewPercentage/100)-$("header").height():250*(n.inViewPercentage/100))}function rt(){function r(){return window.pageYOffset!==undefined?window.pageYOffset:(document.documentElement||document.body.parentNode||document.body).scrollTop}function u(n){clearInterval(t);var r=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode.parentNode,u=document.getElementById("id_d_970x250").parentNode;r.style.cssText="z-index: 99999;";u.style.cssText="width: 100%; display: -webkit-flex; display: flex; -webkit-justify-content: center; justify-content: center; background-color: rgba(0, 0, 0, 0.5); position: fixed; top: 0; left: 50%; -webkit-transform: translateX(-50%); transform: translateX(-50%);";setTimeout(function(){r.removeAttribute("style");u.removeAttribute("style")},(i-n)*250)}function f(){n+=1;n>=i&&clearInterval(t);r()>100&&u(n)}$(".slot_control").remove();var t=setInterval(f,250),n=0,i=20}function u(n){var i,t;if(n!=null&&n!=undefined&&n.length>0){for(i="",t=0;t
0){for(t=0;t
25 Ekim 2020, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri 0,37 aylık faiz düzeyinde! Halkbank 30.000 TL, 175.000 TL, 200.000 TL, 225.000 TL kredi başvuru şartları nedir? Faiz depremi... 0,37 aylık faiz düzeyinde! Halkbank 30.000 TL, 175.000 TL, 200.000 TL, 225.000 TL kredi başvuru şartları nedir? Faiz depremi...
Kredi çekmek isteyen vatandaşlar bankaların faiz oranlarını sorgulamaya devam ediyor. Halkbank esnaf ve sanaatkarlara uygun miktarda kredi imkanı sunuluyor. 30.000 TL, 175.000 TL, 200.000 TL, 225.000 TL kredi imkanı için başvuru fırsatı devam ediyor. Halkbank tarafından esnafa sunulan uygun faiz imkanlarına ahaber.com.tr üzerinden ulşabilirsiniz. İşte, Halkbank 30.000 TL, 175.000 TL, 200.000 TL, 225.000 TL kredi başvuru şartları nedir? Faiz depremi...
Giriş Tarihi: 25.10.2020 15:45 Güncelleme Tarihi: 25.10.2020 15:52
Halkbank tarafından esnafa sunulan kredi imkanı devam ediyor. Pandemi döneminde işlerini yolunda tutmak isteyenlerin yanında kamu bankası Halkbank yer alıyor. Halkbank, esnaf ve sanatkarlara özel 0.37 faizli kredi kampanyasına devam ediyor. Kredi kampanyası 225 bin lira limite kadar kullanılabiliyor. Peki, Halkbank 30.000 TL, 175.000 TL, 200.000 TL, 225.000 TL kredi başvuru şartları nedir? Faiz depremi...
GALERİ DEVAM EDİYOR
Halkbank kredi faizlerinde, esnafa özel olarak verilen kredi yatırımlarını artırarak daha güçlü konuma ulaşmayı hedefliyor. Esnaflara özel olarak verilen kredi kapsamında yıllık faiz sadece yüzde 4.5 oluyor. Aylık faiz ise yüzde 0,37 seviyesinde bulunuyor. Toplamda 60 aya kadar vadeye bölünebiliyor.
Halkbank'ın esnaf ve zanaatkarlara özel olarak verdiği krediler kapsamında 3 ve 6 aylık ödeme seçenekleri bulunuyor. Banka 125 bin TL, 150 bin TL, 175 bin TL veya 225 bin TL limitli kredileri esnaflara sunuyor.
Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı, en az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan, iş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler krediyi kullanabiliyor.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
Esnaf ve Sanatkârlar Odası'na ve Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Müdürlüğüne kayıtlı, en az 3 aylık faaliyet süresini tamamlayan, iş veya ikametgâhının bulunduğu ilçede faaliyet gösteren Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine ortak olan, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip gerçek kişiler krediyi kullanabiliyor.