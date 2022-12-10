10 Aralık 2022, Cumartesi
SON DAKİKA HABERLERİ! EYT'DE BUGÜN: EYT'de yaş sınırı var mı? Şartları ve kapsamı açıklandı mı? Kimler emekli olacak?
EYT ile emeklilik için geri sayım başlarken, gözler yasanın çıkacağı tarihe çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen yeni düzenlemenin detayları netleşmeye başlıyor. Bugün EYT'de yaşanan son gelişmeler yakından takip edilirken, en çok araştırılanlar arasında "EYT'de yaş sınırı" yer aldı. EYT konusunda son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, EYT'de yaş sınırı var mı? Şartları ve kapsamı açıklandı mı? Kimler emekli olacak? İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 10.12.2022 10:26
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