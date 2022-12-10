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SON DAKİKA HABERLERİ! EYT'DE BUGÜN: EYT'de yaş sınırı var mı? Şartları ve kapsamı açıklandı mı? Kimler emekli olacak?

EYT ile emeklilik için geri sayım başlarken, gözler yasanın çıkacağı tarihe çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı takibinde gerçekleştirilen yeni düzenlemenin detayları netleşmeye başlıyor. Bugün EYT'de yaşanan son gelişmeler yakından takip edilirken, en çok araştırılanlar arasında "EYT'de yaş sınırı" yer aldı. EYT konusunda son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, EYT'de yaş sınırı var mı? Şartları ve kapsamı açıklandı mı? Kimler emekli olacak? İşte haberin detayları...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.12.2022 10:26
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SON DAKİKA HABERLERİ! EYT’DE BUGÜN: EYT’de yaş sınırı var mı? Şartları ve kapsamı açıklandı mı? Kimler emekli olacak?

EYT'de son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Milyonlarca kişinin beklediği EYT düzenlemesinde geri sayım başladı. Bu ay Meclis'e gelmesi beklenen EYT'de yaş sınırı olup olmayacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin'in EYT konusunda en kapsamlı düzenlemenin yapılacağını duyurmasının ardından, EYT şartları gündeme geldi. Peki, EYT'de yaş sınırı var mı? Şartları ve kapsamı açıklandı mı? Kimler emekli olacak? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA HABERLERİ! EYT’DE BUGÜN: EYT’de yaş sınırı var mı? Şartları ve kapsamı açıklandı mı? Kimler emekli olacak?

BAKAN BİLGİN'DEN EYT AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesine ilişkin yaptığı açıklamada, "EYT konusu Türkiye'nin önündeki en önemli konulardan biri, Türk kamuoyunun da en fazla ilgilendiği sorunlardan biri. Beni arayan arkadaşlarımız, gazeteci tanıdıklarım, doğrudan doğruya EYT'li olan yurttaşlarımız hep bu soruyu soruyorlar; niye uzadı? Bir defa herkesi dinlemek zorundayız. En son odaları dinlemeye başladık.

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SON DAKİKA HABERLERİ! EYT’DE BUGÜN: EYT’de yaş sınırı var mı? Şartları ve kapsamı açıklandı mı? Kimler emekli olacak?

Meselenin bir boyutu iş adamlarının kıdem tazminatları. Doğrudan doğruya işverenleri ilgilendiriyor. İşveren, 'benim kıdemli çalışanlarım yaklaşık işletmelerde yüzde 15, en düşüğü yüzde 10, biz bunları kaybetmek istemeyiz, ama mali yükü var' deniyor.

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SON DAKİKA HABERLERİ! EYT’DE BUGÜN: EYT’de yaş sınırı var mı? Şartları ve kapsamı açıklandı mı? Kimler emekli olacak?

Başka tekliflerde bulunanlar, 'şunu öteleyin' diyenler oluyor. Bir de bizim çalışmanın teknik yönüyle ilgili problemler var. Bizde büyük çoğunluğu iş değiştirmiş, evrakları bulunamıyordu, o zaman dijital dönüşüm yoktu. Bütün bunları temin etmeye çalışıyoruz. Bütün bu çalışmaları tamamladığımız zaman, gerçek boyutları ortaya çıktığı zaman kamuoyuyla paylaşacağım." ifadelerini kullandı.

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SON DAKİKA HABERLERİ! EYT’DE BUGÜN: EYT’de yaş sınırı var mı? Şartları ve kapsamı açıklandı mı? Kimler emekli olacak?

EYT NE ZAMAN MECLİS'E GELECEK?

Bakan Bilgin, EYT ile ilgili düzenlemenin ocak ayından önce Meclis'e geleceğini duyurarak şöyle devem etti:

"EYT konusunda en kapsamlı düzenlemeyi yapacağımızdan kimsenin endişesi olmasın. Burada temel kriterler var. Üç kriter var. Komisyonda da söyledim. Bugün yaş şartı olmasaydı haziran ayına kadar ne kadar insan emekli olabilirdi, onu açıklamıştım. 1.5 milyon demiştim. Ocak ayında biraz daha yükselecek. Türkiye'nin emekçileri, önümüzdeki günlerde asgari ücrette emekçilerimizden yana tavır alacağız. Sözleşmeli personel meselesini en geniş kapsamda çözdük, Meclis'e gelecek. EYT meselesi de gündeme geldiği zaman aynı kapsayıcılıkta olacaktır."