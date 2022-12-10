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Haberler Galeri Kayseri TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE! 2022 Kayseri TOKİ kura sonucu İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!

Kayseri TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE! 2022 Kayseri TOKİ kura sonucu İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!

TOKİ Kayseri sosyal konut hak sahipleri belirleme kurası bugün gerçekleştiriliyor. Kayseri ilinde TOKİ 250 bin sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde kura sonuçlarını araştırıyor. Kayseri'ye inşaa edilecek sosyal konutlar için kura çekimi bugün başladı. 2+1 ve 3+1 TOKİ sosyal konut kura sonuçları hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Kayseri TOKİ kura sonuçları nihai liste, isim listesi sorgulama ekranına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.12.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 11:08
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Kayseri TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE! 2022 Kayseri TOKİ kura sonucu İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!

Kayseri TOKİ kura sonuçları, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 250 bin sosyal konut projesinde Kayseri'ye inşaa edilecek konutlar için başvuru sahipleri sonuçları bekliyor. Ev sahibi olabilmenin hayalini kuran vatandaşlar, Kayseri kura sonuçlarına göre hak kazanıp kazanamadıklarını araştırmaya başladı. Kayseri TOKİ kura sonuçları nihai liste, isim listesi sorgulama ekranı ahaber.com.tr'de... İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kayseri TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE! 2022 Kayseri TOKİ kura sonucu İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!

TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ 250 bin sosyal konut projesi kapsamında Kayseri'ye inşaa edilecek konutlar için kura çekimi bugün yapılıyor. Kayseri kura çekimi hak sahipleri belirleme kura sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

TOKİ KAYSERİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

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Kayseri TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE! 2022 Kayseri TOKİ kura sonucu İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!

KAYSERİ TOKİ KURA SONUÇLARI SORGULAMA

Kura çekilişinin tamamlanmasının ardından hak sahipleri TOKİ'nin resmi internet adresi üzerinden duyurulacak. Aşağıdaki link üzerinden kura sonuçlarınızı sorgulayabilirsiniz.

E-DEVLET TOKİ KURA SONUCU SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

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Kayseri TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE! 2022 Kayseri TOKİ kura sonucu İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!

TOKİ SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞİ HAKKINDA

"Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecek.

1) Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri ile Gazilere (Kıbrıs, Kore) konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

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Kayseri TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE! 2022 Kayseri TOKİ kura sonucu İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!

2) "En Az %40 Engelli Vatandaşlara" konut sayısının %5'i kadar kontenjan ayrılacak, kontenjan fazlası başvuru olması halinde hak sahipleri kura ile belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.