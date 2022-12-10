10 Aralık 2022, Cumartesi
Kayseri TOKİ kura sonuçları NİHAİ LİSTE! 2022 Kayseri TOKİ kura sonucu İSİM LİSTESİ sorgulama ekranı!
TOKİ Kayseri sosyal konut hak sahipleri belirleme kurası bugün gerçekleştiriliyor. Kayseri ilinde TOKİ 250 bin sosyal konut projesine başvuru yapan vatandaşlar, heyecan içinde kura sonuçlarını araştırıyor. Kayseri'ye inşaa edilecek sosyal konutlar için kura çekimi bugün başladı. 2+1 ve 3+1 TOKİ sosyal konut kura sonuçları hakkında merak edilenleri yazımızda ele aldık. Kayseri TOKİ kura sonuçları nihai liste, isim listesi sorgulama ekranına ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 10.12.2022 11:08 Güncelleme Tarihi: 10.12.2022 11:08
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