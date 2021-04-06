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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri SON DAKİKA HABERLER! Çalışana müjdeli haber! En fazla 3'te 1 oranına kadar indirim! Fazla mesailer... SON DAKİKA HABERLER! Çalışana müjdeli haber! En fazla 3'te 1 oranına kadar indirim! Fazla mesailer...
İşçi-işveren arasındaki fazla mesai ve genel tatil ücreti alacaklarına ilişkin davalarda mahkemelerde yapılacak indirime Yargıtay'dan sınırlama geldi. Fazla mesai, bir iş yerinde çalışan personelin günlük olağan çalışma saatinin üzerinde çalıştığı saatlere verilen isimdir. 4857 sayılı İş Kanununun 41. maddesine göre bir iş yerinde haftalık mesai saati en fazla 45 saattir. Personel bir haftada 45 saati aşan çalışma yaptığında bu fazla mesai olur.
Giriş Tarihi: 06.04.2021 20:09 Güncelleme Tarihi: 06.04.2021 20:09
Çalışana müjdeli haber... En fazla 3'te 1 oranına kadar indirim. Yargıtay'dan milyonlarca çalışan ve işvereni ilgilendiren önemli karar geldi. Yargıtay, fazla mesai ve genel tatil ücreti ödenmediğinin şahitle kanıtlanması durumunda en fazla 3'te 1 oranına kadar indirim yapılabileceğine hükmetti. Birçok iş yeri 45 saati, çalıştıkları gün sayısına bölerek günlük çalışma saatlerini belirler. Bazı iş yerleri haftada 5 gün çalışırken bazıları 6 gün çalıştığı için gün sayısı farklılık gösterebilir.
GALERİ DEVAM EDİYOR İNDİRİM SINIRSIZ DEĞİL
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun kararında işçinin ulusal bayram ve genel tatil günleri, yıllık izin, mazeret izni vs sebeple çalışamadığı günlerin yılın yaklaşık 3'te 1'ine tekabül ettiği belirtilerek, kural olarak yapılacak indirimde bu oranın esas alınmasının isabetli olacağı ifade edildi.
Ancak işçinin hesaplanan fazla çalışma ve tatil çalışmalarında yıllık izin, mazeret izni ve tatil günleri dikkate alınmış ise indirimin daha az oranda yapılması gerektiğinin altı çizildi.
Kararda, şöyle denildi:
"Fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının yazılı belgelere, işveren kayıtlarına veya kesin delillere değil, tanık anlatımına dayalı olması durumunda mahkemece, indirimi öngören bir yasal düzenleme olmasa da işçinin yıllarca sürekli çalıştığının kabul edilemeyeceği karinesi göz önünde tutularak, alacaklarından makul bir indirim yapılması gerektiği hususu değerlendirilmelidir." FAZLA MESAİ ÜCRETİ NASIL HESAPLANIR?
Olağan çalışma sürenizin üzerine çıktığınız her saat fazla mesai olarak hesap edilir. Peki, fazla mesai, işçi ücretine nasıl yansır?