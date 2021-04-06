SON DAKİKA HABERLER! Çalışana müjdeli haber! En fazla 3'te 1 oranına kadar indirim! Fazla mesailer...

Kararda, şöyle denildi: "Fazla çalışma ile ulusal bayram ve genel tatil çalışmalarının yazılı belgelere, işveren kayıtlarına veya kesin delillere değil, tanık anlatımına dayalı olması durumunda mahkemece, indirimi öngören bir yasal düzenleme olmasa da işçinin yıllarca sürekli çalıştığının kabul edilemeyeceği karinesi göz önünde tutularak, alacaklarından makul bir indirim yapılması gerektiği hususu değerlendirilmelidir."