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06 Nisan 2021, Salı
ANA SAYFA Haberler Galeri Parasını bankada tutanlara müjde! 100.000 TL 32 günde ne kadar getirir? 32 gün banka mevduat faiz oranları Parasını bankada tutanlara müjde! 100.000 TL 32 günde ne kadar getirir? 32 gün banka mevduat faiz oranları
Parasını bankada tutanlara müjde! 100.000 TL 32 günde ne kadar getirir? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 2021 yılında bankalar arasında mevduat faiz yarışı hayli kızıştı. Hal böyle olunca bankada parası olanlara müjdeli haberler gelmeye devam ediyor. Gelişmeleri yakından takip edenler için güncel mevduat faiz oranlarını haberimizde ele aldık. İşte, 100.000 TL 32 günde ne kadar getirir? 32 gün banka mevduat faiz oranları
Giriş Tarihi: 06.04.2021 19:08
100.000 TL 32 günde ne kadar getirir? 32 gün banka mevduat faiz oranları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası Nisan ayında açıkladığı 200 baz puanlık faiz artışının ardından bankalar faiz oranlarını güncelledi. Bankada parası olanları yakından ilgilendiren gelişme sonrasında vadeli faizlerde artış yaşandı. Yatırım amaçlı parasını bankada tutanlar en fazla faiz veren bankaları araştırmayı sürdürüyor. Sizler için birçok bankanın güncel faiz oranlarını haberimizde derledik. İşte, 100.000 TL 32 günde ne kadar getirir? 32 gün banka mevduat faiz oranları...
GALERİ DEVAM EDİYOR
100.000 TL 32 günde ne kadar getirir?
100.000 TL 32 günde ne kadar getirir?
100.000 TL 32 günde ne kadar getirir?
VADE ÇEŞİTLERİ
Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.