Parasını bankada tutanlara müjde! 100.000 TL 32 günde ne kadar getirir? 32 gün banka mevduat faiz oranları

VADE ÇEŞİTLERİ

Her bankanın uyguladığı vade de birbirinden farklı olabilir. Fakat genel itibari ile 1 aylık, 3 aylık, 6 aylık ve 1 yıllık vadeler uygulanmaktadır. Her vadenin kendine özgü bir faiz oranı olabilir. Bazı bankalar gün üzerinden de vade belirleyebilir.