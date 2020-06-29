29 Haziran kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Resmi açıklama!

Son dakika... Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Koronavirüs salgını nedeniyle şartları kolaylaştırılan kısa çalışma ödeneğinin Haziran ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Bakan Selçuk, ödeme tarihlerini ve desteğin devam edip etmeyeceğine yönelik merak edilen soruları yanıtladı. 2020 kısa çalışma ödeneği hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 29 Haziran kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.06.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 09:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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