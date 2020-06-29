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Haberler Galeri 29 Haziran kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Resmi açıklama!

29 Haziran kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Resmi açıklama!

Son dakika... Kısa çalışma ödeneği yattı mı? Koronavirüs salgını nedeniyle şartları kolaylaştırılan kısa çalışma ödeneğinin Haziran ayı ödemelerinin ne zaman yapılacağı merak ediliyordu. Bakan Selçuk, ödeme tarihlerini ve desteğin devam edip etmeyeceğine yönelik merak edilen soruları yanıtladı. 2020 kısa çalışma ödeneği hakkında son gelişmelere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. Peki, 29 Haziran kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 29.06.2020 09:54 Güncelleme Tarihi: 29.06.2020 09:59
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29 Haziran kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Resmi açıklama!

Son dakika... Kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Koronavirüs pandemisin nedeniyle salgından etkilenen işyerlerine verilen kısa çalışma ödeneğinde son viraja girildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin tarihini duyurarak sürenin devam edip etmeyeceği hakkında merak edilenlere yanıt verdi. Hazirana yı ödemelerini bekleyen vatandaşlar, ödemelerin yatıp yatmadığını araştırıyor. Peki, 29 Haziran kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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29 Haziran kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Resmi açıklama!

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

Haziran ayı kısa çalışma ödeneği 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre yapılacak.

İşte ödeme tarihleri:

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29 Haziran kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Resmi açıklama!

T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak.

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29 Haziran kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Resmi açıklama!

Bakan Selçuk yaptığı açıklamada, "Covid-19 tedbirleri kapsamında 5 Temmuz'da yapılması gereken Haziran ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerini erkene çektik. Ödemeleri, 29 Haziran'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre vatandaşlarımızın banka hesaplarına yatıracağız" dedi.

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29 Haziran kısa çalışma ödeneği yattı mı? 2020 Kısa çalışma ödeneği uzatılacak mı? Resmi açıklama!

IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödemelerin yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "T.C. kimlik numaralarının son hanesi; 0 olanlara 29 Haziran'da, 2 olanlara 30 Haziran'da, 4 olanlara 1 Temmuz'da, 6 olanlara 2 Temmuz'da, 8 olanlara ise 3 Temmuz'da ödemeler yapılacak" açıklamasını yaptı.