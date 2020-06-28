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Haberler Galeri Emekliye 4500 TL avans! SSK-SGK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar avans alabiliyor?

Emekliye 4500 TL avans! SSK-SGK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar avans alabiliyor?

Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanından, mevcut emekliler de yararlanmak istiyor. Talepler kabul edilirse, emekliler 3 maaş yani en az 4 bin 500 lira avans çekebilecek. İşte emekli avansı ile ilgili SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 28.06.2020 08:37 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 08:38
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Emekliye 4500 TL avans! SSK-SGK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar avans alabiliyor?

Ülkemizde emekli maaşlarının bağlanmasını bekleyenlere avans imkanı sunuluyor. Maaşı 90 gün içerisinde bağlanamayanlar, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) yazılı başvuru yaparak avans alabiliyor.

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Emekliye 4500 TL avans! SSK-SGK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar avans alabiliyor?

Avansın tutarı da 3 net asgari ücret tutarında, yani bu yıl için 6 bin 972 lira oluyor. Şimdi bu fırsatın mevcut emekliler için de hayata geçirilmesi, tutarının da 3 maaş kadar olması bekleniyor.

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Emekliye 4500 TL avans! SSK-SGK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar avans alabiliyor?

125 LİRA TAKSİT
Nisan ayından itibaren emeklilere en düşük ödeme bin 500 liraya yükseldi.

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Emekliye 4500 TL avans! SSK-SGK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar avans alabiliyor?

Eğer talepler hayata geçerse, tüm emekliler SGK'ya yazılı olarak başvurarak avans talep edebilecek.

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Emekliye 4500 TL avans! SSK-SGK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar avans alabiliyor?

Bu yöntemle maaşa göre en az 4 bin 500 lira avans çekilebilecek. Bu para daha sonra emeklinin maaşından 12, 24 ya da 36 taksitle kesilecek.