Emekliye 4500 TL avans! SSK-SGK ve Bağ-Kur emeklileri ne kadar avans alabiliyor?

Emekli aylığının bağlanmasını bekleyenlere sunulan avans imkanından, mevcut emekliler de yararlanmak istiyor. Talepler kabul edilirse, emekliler 3 maaş yani en az 4 bin 500 lira avans çekebilecek. İşte emekli avansı ile ilgili SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin merak ettiği tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 28.06.2020 08:37 Güncelleme Tarihi: 28.06.2020 08:38 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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