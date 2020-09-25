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Haberler Galeri SON DAKİKA HABERİ | Bankada parası ve altını olanlar dikkat: "Yüksek kredi kartı limiti" alınacak...

SON DAKİKA HABERİ | Bankada parası ve altını olanlar dikkat: "Yüksek kredi kartı limiti" alınacak...

SON DAKİKA HABERİ: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), yeni düzenlemesiyle bankada parası ya da altın hesabı olanlara yüksek kredi kartı limitinin tahsis edilmesinin yolu açıldı. İşte milyonları ilgilendiren önemli haberin tüm detayları...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 17:37 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 17:51
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SON DAKİKA HABERİ | Bankada parası ve altını olanlar dikkat: Yüksek kredi kartı limiti alınacak...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, pek çok sektörü etkilerken vatandaşların tüketim davranışlarında da değişimleri beraberinde getirdi. Özellikle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu dönemlerde tüketiciler elektronik ticaret ve mobil uygulamalar yoluyla ihtiyaçlarını karşıladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA HABERİ | Bankada parası ve altını olanlar dikkat: Yüksek kredi kartı limiti alınacak...

Bankacılık ve perakende sektörü, salgın döneminde teknoloji kullanımının en yoğun olduğu sektörlerin başında geldi.

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SON DAKİKA HABERİ | Bankada parası ve altını olanlar dikkat: Yüksek kredi kartı limiti alınacak...

Salgın döneminde bankaların mobil uygulamalarını ve temassız kartları kullananların sayısı artış gösterirken, normalleşmenin başlamasıyla beraber vatandaşlar mobil şube ve temassız ödeme alışkanlıklarını devam ettiriyor.

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SON DAKİKA HABERİ | Bankada parası ve altını olanlar dikkat: Yüksek kredi kartı limiti alınacak...

BDDK, haziran ayındaki düzenlemesiyle kredi kartı sözleşmelerinin uzaktan erişim araçlarıyla imzalanmasının yolunu açmıştı. BDDK'nın bugünkü düzenlemesiyle de kart çıkaran kuruluşlar, karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden olması durumunda, karşılık olan tutarı geçmemesi ve rehin sözleşmesi yapılması şartıyla, gelir beyanı ve gelir teyidi zorunluluğuna tabi olmaksızın kredi kartı limiti tespit edebilecek.

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SON DAKİKA HABERİ | Bankada parası ve altını olanlar dikkat: Yüksek kredi kartı limiti alınacak...

Analistler, ilk defa kredi kartı sahibi olacak bir gerçek kişinin, aylık veya yıllık ortalama gelir düzeyinin tespit edilememesi durumunda tüm kart çıkaran kuruluşlardan edinilebilecek toplam kredi kartı limitinin 2 bin lira olarak belirlendiğini hatırlattı.