SON DAKİKA HABERİ | Bankada parası ve altını olanlar dikkat: "Yüksek kredi kartı limiti" alınacak...

BDDK, haziran ayındaki düzenlemesiyle kredi kartı sözleşmelerinin uzaktan erişim araçlarıyla imzalanmasının yolunu açmıştı. BDDK'nın bugünkü düzenlemesiyle de kart çıkaran kuruluşlar, karşılığı nakit, nakit benzeri kıymet ve hesaplar ile kıymetli maden olması durumunda, karşılık olan tutarı geçmemesi ve rehin sözleşmesi yapılması şartıyla, gelir beyanı ve gelir teyidi zorunluluğuna tabi olmaksızın kredi kartı limiti tespit edebilecek.