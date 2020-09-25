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SON DAKİKA HABERİ | Bankada parası ve altını olanlar dikkat: "Yüksek kredi kartı limiti" alınacak...
SON DAKİKA HABERİ: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), yeni düzenlemesiyle bankada parası ya da altın hesabı olanlara yüksek kredi kartı limitinin tahsis edilmesinin yolu açıldı. İşte milyonları ilgilendiren önemli haberin tüm detayları...
Giriş Tarihi: 25.09.2020 17:37Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 17:51