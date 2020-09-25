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Haberler Galeri 2021 yılında emeklilere zam müjdesi geldi! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar, kaç TL olacak?

2021 yılında emeklilere zam müjdesi geldi! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar, kaç TL olacak?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı emekliler için gündemin ilk sırasında yer alıyor. 2020 yılı içerisinde SSK-Bağkur ve memur emeklisi maaşlarına ek olarak yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Yaklaşık 5.2 milyon emeklinin merakla beklediği ocak ayında ek ödemeler zamlanacak. Öte yandan emekli doktorlar için de üçüncü bir ödeme veriliyor. İşte, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar, kaç TL olacak?

Giriş Tarihi: 25.09.2020 18:04 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 18:14
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2021 yılında emeklilere zam müjdesi geldi! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar, kaç TL olacak?

Emeklisi ek ödeme artışı ne kadar, kaç TL olacak? Milyonlarca emeklinin gözü gelecek son dakika müjdesine çevrildi. Emeklilerin talebi ek ödeme oranların arttırılması yönünde. Her ay düzenli olarak ek ödeme alan emekliler, ek ödemelerde artış yaşanmasını istiyordu. Emekliler alacakları ek ödeme artışı zammını araştırmaya başladı. İşte, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar, kaç TL olacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2021 yılında emeklilere zam müjdesi geldi! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar, kaç TL olacak?

2021 YILINDA EMEKLİLERE ZAM MÜJDESİ GELDİ!

Ek ödeme tutarına göre maaşlarda artış görülüyor. TÜED tarafından ek ödemelerde artış gündeme taşınmıştı. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ek ödeme artışında iki farklı formül gündeme gelmişti..

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2021 yılında emeklilere zam müjdesi geldi! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar, kaç TL olacak?

Takvim Gazetesi'nin haberine göre, emekli doktorlara ise üçüncü bir ödeme daha var. Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay ilave ödeme yapılıyor. Ödemenin tutarı; uzman olmayanlarda 2 bin 7, uzmanlarda 2 bin 625 lira seviyesinde bulunuyor. Ocak'ta ise tüm ödemeler değişecek.

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2021 yılında emeklilere zam müjdesi geldi! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar, kaç TL olacak?

Enflasyon tahminine göre zam oranı SSK ve Bağ- Kur'lularda yüzde 5.4, memur emeklilerinde yüzde 4.4 olacak. Ek ödeme tutarı da yeni maaşlar üzerinden hesaplanacağı için yükselecek. Emekli doktorların ilave ödemeleri de zamlanacak. Yüzde 4.4 artışa göre, ilave ödeme uzmanlarda 2 bin 741, uzman olmayanlarda 2 bin 96 liraya çıkacak.

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2021 yılında emeklilere zam müjdesi geldi! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar, kaç TL olacak?

VEFAT EDENİN AİLESİ ALIYOR

Emekli doktorların ilave ödemesi şöyle uygulanıyor:

● Aylıklarıyla birlikte makam tazminatı ödenmesine hak kazanamamış olanlar yararlanabiliyor.

● Sigortalı olarak herhangi bir işte çalışmaya başlanırsa ilave ödemeleri kesiliyor.

● Doktor vefat etmişse, ilave ödeme, hak sahibi yakınlarına veriliyor. Bu kişiler hisseleri oranında ödeme alıyor. Örneğin; vefat eden uzman doktorun yüzde 50 oranında aylık alan eşine bin 312, yüzde 25 oranında aylık alan çocuğuna 656,46 lira ödeniyor.