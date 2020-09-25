2021 yılında emeklilere zam müjdesi geldi! SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar, kaç TL olacak?

SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar, kaç TL olacak? Sorusunun yanıtı emekliler için gündemin ilk sırasında yer alıyor. 2020 yılı içerisinde SSK-Bağkur ve memur emeklisi maaşlarına ek olarak yüzde 4-5 oranında ek ödeme alıyor. Yaklaşık 5.2 milyon emeklinin merakla beklediği ocak ayında ek ödemeler zamlanacak. Öte yandan emekli doktorlar için de üçüncü bir ödeme veriliyor. İşte, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi ek ödeme artışı ne kadar, kaç TL olacak?