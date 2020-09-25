Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu ödeneklerden faydalanan vatandaşlar, eylül ayı ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Bir önceki ayın ödemeleri 3-4 Eylül'de gerçekleştirilmişti. Eylül ayı ödemelerinin tarihleri merakla araştırılıyor. Peki, 2020 Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...