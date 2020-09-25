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Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Bu ödeneklerden faydalanan vatandaşlar, eylül ayı ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağını araştırıyor. Bir önceki ayın ödemeleri 3-4 Eylül'de gerçekleştirilmişti. Eylül ayı ödemelerinin tarihleri merakla araştırılıyor. Peki, 2020 Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 25.09.2020 14:22 Güncelleme Tarihi: 25.09.2020 14:31
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Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

2020 Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Koronavirüs salgını sonrası işçi ve işvereni rahatlatan kısa çalışma uygulamasında ödemeler devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından eylül ayı ödemelerine ilişkin açıklama bekleniyor. Kısa çalışma ödeneğinde sürenin uzatıldığı bildirilmişti. Peki, 2020 Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

EYLÜL AYI İŞSİZLİK VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2020 Eylül ayına ilişkin işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağı henüz bilinmiyor. Bakanlık tarafından ödemelerin ekim ayının ilk haftası yapılması bekleniyor.

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Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

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Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.

Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

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Eylül ayı işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? 2020 kısa çalışma ödeneği ne zaman bitiyor?

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?

* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
* Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
* Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
* Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,