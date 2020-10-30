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30 Ekim 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika: Güncel zamlı sigara fiyat listesi: 30 Ekim Winston, Camel, Marlboro, Rothmans, Tekel sigara fiyatları.... Son dakika: Güncel zamlı sigara fiyat listesi: 30 Ekim Winston, Camel, Marlboro, Rothmans, Tekel sigara fiyatları....
Sigara fiyatları konusunda yaşanan gelişmeler yakından takip ediliyor. Sigara tüketicileri güncel zamlı sigara fiyatlarını sorgulamaya başladı. Temmuz ayında sigara vergi oranında yaşanan artışı sonrasında sigara fiyatlarının alacağı hal merak ediliyordu. Winston, Camel, Marlboro, Rothmans, Tekel gibi çok tüketilen sigara fiyatlarına ahaber.com.tr üzerindeki yazımızda ulaşabilirsiniz. İşte, 30 Ekim Winston, Camel, Marlboro, Rothmans, Tekel sigara fiyatları....
Giriş Tarihi: 30.10.2020 20:40 Güncelleme Tarihi: 30.10.2020 20:48
Son dakika... Sigara fiyatları ne kadar oldu? Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında sigara vergi oranlarında artışı yaşandı. Sigara tüketicileri yaşanan gelişmenin ardından sigara fiyatlarına zam gelip gelmediğini sorgulamaya başladı. Ekim ayı sigara fiyatları vatandaşlar ile paylaşıldı. Winston, Camel, Marlboro, Rothmans, Tekel sigara fiyatlarına haberimizden ulaşabileceksiniz. İşte, sigara fiyatları ne kadar? Zamlı sigara fiyatları belli oldu mu?
GALERİ DEVAM EDİYOR SİGARA FİYATLARI ZAMLI GÜNCEL LİSTE
2020 Ekim ayı itibarıyla markaların güncel sigara fiyatları şu şekilde:
PHILIP MORRIS SİGARA FİYATLARI
Marlboro Edge: 16 TL
Marlboro Touch: 17 TL
Marlboro: 18 TL
Parliament: 18,50 TL
Parliament Midnight Blue: 17,50 TL
Muratti: 16 TL
Muratti Blu: 15 TL
Lark: 15 TL
Chesterfield: 14,50 TL
Chesterfield Mode: 14 TL
L&M: 14,00 TL
British American Tobacco
Kent: 15 TL
Kent D-Range: 15 TL
Kent Swicth: 16 TL
Kent N-Range: 18 TL
Rothmans: 14 TL