Son dakika... Sigara fiyatları ne kadar oldu? Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından geçtiğimiz Temmuz ayında sigara vergi oranlarında artışı yaşandı. Sigara tüketicileri yaşanan gelişmenin ardından sigara fiyatlarına zam gelip gelmediğini sorgulamaya başladı. Ekim ayı sigara fiyatları vatandaşlar ile paylaşıldı. Winston, Camel, Marlboro, Rothmans, Tekel sigara fiyatlarına haberimizden ulaşabileceksiniz. İşte, sigara fiyatları ne kadar? Zamlı sigara fiyatları belli oldu mu?