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31 Ekim 2020, Cumartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri On binlerce kişiye emeklilik müjdesi: Başvurular başlıyor! O tarihte sona erecek! İşte şartlar... On binlerce kişiye emeklilik müjdesi: Başvurular başlıyor! O tarihte sona erecek! İşte şartlar... On binlerce kişiye emeklilik fırsatı doğdu. İstihdam paketi kapsamında emeklilik hakkı elde edecek vatandaşlar için başvuru süreci başlıyor. Esnaf ve çiftçiye verilen 2 ay başvuru süresi 1 Kasım'da başlayacak. Borcunu bitirenler ödemelerin ardından başvuru yapıp emekli olabilecek. Konu ile ilgili merak edilenlere ahaber.com.tr'den ulaşabilirsiniz. İşte haberin detayları... Giriş Tarihi: 31.10.2020 11:49 Güncelleme Tarihi: 31.10.2020 11:54
On binlerce esnaf, çiftçi ve vatandaşa müjdeli haber geldi. Meclis'te kabul edilen "İstihdam paketi" kapsamında esbaf ve çiftçiye emeklilik fırsatı doğdu. Paket kapsamında prim borçlarını yapılandırma fırsatı sunulacak. Borcunu bitirenler ödeme sonrası başvuru yaparak emekli olabilecekler. İşte paketin detayları:
GALERİ DEVAM EDİYOR BAŞVURULAR 1 KASIM'DA BAŞLIYOR İstihdam paketi kapsamında Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası prim borçları başta olmak üzere yapılandırılacak sosyal güvenlik alacakları 165 milyar TL olarak hesaplandı. Sağlık primi borcu bulunan binlerce esnaf, çiftçi ve vatandaşa yasa kapsamında yapılandırma, dondurma, ihya ve prim borçların kurtulma fırsatı tanınıyor. Emeklilik için bu imkânı bekleyenlere fırsat doğarken, faaliyetlerini sürdürüp de geçmiş borçlarını yatırmayanların Bağ-Kur kayıtları 1 Kasım'dan itibaren yeniden başlayacak. BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK? Esnaf ve çiftçiye 31 Ekim öncesi borçlarını ödemeleri için yasanın çıkmasından itibaren 2 ay süre verilecek. Bu süre yasanın yayımlandığı tarih itibarıyla başlayacak. Borcunu peşin ödemeyenler de yapılandırma için başvurabilecek. Gecikme faizi yerine anapara ve enflasyon farkının şubata kadar ödenmesi durumunda durdurulan sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. Borcunu bitirenler başvurusunu yapıp emekli olabilecek.
Şubat ayına kadar anapara ve enflasyon farkını ödeyenlerin, durdurulan süreleri sigortalılık süresi olarak değerlendirilecek. İlk taksit süresinde borç yatırılmazsa ihya işlemi geçerli sayılmayacak. Yasa teklifine göre, prim borcu olup da iki ay içinde yapılandırmayanların mevcut borcu silinirken sigortalılıkları da durdurulacak. Durdurulan süreler emeklilik için kullanılamayacak. Geçmiş borcunu ödemeyip hâlâ faaliyetlerini sürdürenlerin sigorta kaydı 1 Kasım'da başlayacak. Borçlarını yatıranlar 1 Kasım sonrası 5 puanlık prim indiriminden de yararlanacak.
SANATÇI VE ŞOFÖRLERE DE KOLAYLIK Primini kendi ödeyen taksici, dolmuşçu ve sanatçılar için de düzenlemeye gidildi. Yapılandırılan borç haricinde 60 günden fazla prim borçları bulunmaması durumunda, ilk taksiti ödemeleri kaydıyla genel sağlık sigortasından yararlanmaya başlayabilecekler.