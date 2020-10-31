On binlerce kişiye emeklilik müjdesi: Başvurular başlıyor! O tarihte sona erecek! İşte şartlar...

BAŞVURULAR 1 KASIM'DA BAŞLIYOR

İstihdam paketi kapsamında Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası prim borçları başta olmak üzere yapılandırılacak sosyal güvenlik alacakları 165 milyar TL olarak hesaplandı. Sağlık primi borcu bulunan binlerce esnaf, çiftçi ve vatandaşa yasa kapsamında yapılandırma, dondurma, ihya ve prim borçların kurtulma fırsatı tanınıyor. Emeklilik için bu imkânı bekleyenlere fırsat doğarken, faaliyetlerini sürdürüp de geçmiş borçlarını yatırmayanların Bağ-Kur kayıtları 1 Kasım'dan itibaren yeniden başlayacak.