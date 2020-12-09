Son dakika... Göreni hayran bırakıyor! 50 liraya mal edip bin 300 liraya satıyorlar! Sonra ise...

Göreni hayran bırakıyor! 50 liraya mal edip bin 300 liraya satıyorlar. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Mücahit Gırgıç ve Efe Demiral isimli iki lise öğrencisi arkadaş, pandemi döneminde can sıkıntılarını giderebilmek için, ellerindeki hurdaları kullanarak bir ürün yapmak istedi. İki kafadarın yaptıkları kısa süre içinde herkesin dikkatini çekti. Hal böyle olunca kazançları arttı.