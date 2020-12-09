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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Son dakika... Göreni hayran bırakıyor! 50 liraya mal edip bin 300 liraya satıyorlar! Sonra ise... Son dakika... Göreni hayran bırakıyor! 50 liraya mal edip bin 300 liraya satıyorlar! Sonra ise...
Son dakika... Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki arkadaşın yaptığı girişim herkesi kendisine hayran bıraktı. 16 yaşındaki arkadaşlar pandemi döneminde sıkıntıdan giriştikleri işi ekmek kapısına çevirdi. Hurda demirleri kullanarak yaptıkları araba lastikli bisiklet, vatandaşlardan yoğun talep gelmesi üzerine ekmek kapıları oldu. Mücahit Gırgıç ve Efe Demiral isimli iki arkadaş yaşadıklarını anlattı. ahaber.com.tr olarak detaylar haberimizde...
Giriş Tarihi: 09.12.2020 21:52 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 21:59
Göreni hayran bırakıyor! 50 liraya mal edip bin 300 liraya satıyorlar. Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Mücahit Gırgıç ve Efe Demiral isimli iki lise öğrencisi arkadaş, pandemi döneminde can sıkıntılarını giderebilmek için, ellerindeki hurdaları kullanarak bir ürün yapmak istedi. İki kafadarın yaptıkları kısa süre içinde herkesin dikkatini çekti. Hal böyle olunca kazançları arttı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde yaşayan 16 yaşındaki Mücahit Gırgıç ve Efe Demiral isimli iki lise öğrencisi arkadaş, pandemi döneminde can sıkıntılarını giderebilmek için, ellerindeki hurdaları kullanarak bir ürün yapmak istedi.
Daha sonra bisiklet üzerinde çalışan gençler, bunu daha değişik bir bisiklet haline getirebilmek için arka lastiğini araba lastiğinden tasarladı.
Yaptıkları bisiklete binerek şehir merkezine giden gençler, burada vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Vatandaşların bu üründen kendilerine de yapmalarını istemeleri üzerine gençler, araba lastikli bisikletin ticaretini yapmaya başladı.
50 LİRAYA ALDILAR
50 liraya aldıkları hurda malzemeleri tamamen kendi el emekleriyle dönüştürerek yaklaşık bin liraya satmaları 16 yaşındaki gençler için ekmek kapısı oldu.