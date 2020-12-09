Fiyatı yerinde saydı! Araba almak isteyenlerin yüzünde gül açtı! İşte en ucuz SUV araçlar...

Pandemi döneminde sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanan artış sürüyor. Tüm araba fiyatlarında artış yaşanmasına rağmen SUV model araçlar yerinde saydı. Araba almak isteyenler alım-satım yapılan sitelerden uygun fiyatlı araç sorgulaması yapıyor. Koronavirüs salgını döneminde şehir ortamından uzak durmak isteyenler için SUV araçlar yüzleri güldürüyor. İşte, en ucuz SUV araçlar...