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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Fiyatı yerinde saydı! Araba almak isteyenlerin yüzünde gül açtı! İşte en ucuz SUV araçlar... Fiyatı yerinde saydı! Araba almak isteyenlerin yüzünde gül açtı! İşte en ucuz SUV araçlar...
Pandemi döneminde sıfır ve ikinci el araba fiyatlarında yaşanan artış sürüyor. Tüm araba fiyatlarında artış yaşanmasına rağmen SUV model araçlar yerinde saydı. Araba almak isteyenler alım-satım yapılan sitelerden uygun fiyatlı araç sorgulaması yapıyor. Koronavirüs salgını döneminde şehir ortamından uzak durmak isteyenler için SUV araçlar yüzleri güldürüyor. İşte, en ucuz SUV araçlar...
Giriş Tarihi: 09.12.2020 20:59 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 21:09
Koronavirüs salgınının ortaya çıktığı Mart ve Nisan aylarından itibaren ikinci el araba fiyatlarında artış yaşanıyor. Araba hayali almak için hayal kuranlar yaşanan artış sonrasında büyük hayal kırıklığına uğruyor. Salgın nedeniyle şehir ortamından uzak durmak ve salgının etkisinden korunmak isteyenler araç arayışını sürdürüyor. Hal böyle olunca imdatlara SUV model arabalar yetişiyor. İşte, en ucuz SUV araçlar...
GALERİ DEVAM EDİYOR CHEVROLET CAPTİVA
2010-2013 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 100-160 bin lira
DACİA DUSTER
2014-2017 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 70- 120 bin lira
HYUNDAİ İX 35
2014-2015 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 110-120 bin lira
NİSSAN QASHQAİ
2012- 2014 model
2. el ortalama fiyat aralığı: 90-120 bin lira