09 Aralık 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri İŞKUR duyurdu! KPSS şartsız, mülakatsız 5000 TL maaşla personel alımı! Başvuru şartları ve kadro dağılımları neler?

İŞKUR duyurdu! KPSS şartsız, mülakatsız 5000 TL maaşla personel alımı! Başvuru şartları ve kadro dağılımları neler?

Son dakika... İŞKUR kurum dışı personel alımı son dakika olarak devam ediyor. İllere göre kurum dışı personel alımı ise resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları ile bünyelerine personel alımı yapacak olan kamu kurumları, internet üzerinden detayları yayımladı. Pandemi döneminde fırsatlardan yararlanmak isteyenler ise ilanları yakından takip ediyor. İşte, KPSS şartsız, mülakatsız 5000 TL maaşla personel alımı...

Giriş Tarihi: 09.12.2020 22:34 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 22:50
  • 1
  • 15
İŞKUR duyurdu! KPSS şartsız, mülakatsız 5000 TL maaşla personel alımı! Başvuru şartları ve kadro dağılımları neler?

KPSS şartsız, mülakatsız 5000 TL maaşla personel alımı için tüm ilanlar resmi internet sitesi üzerinden yayımlanıyor. Pandemi döneminde iş imkanlarından yararlanmak isteyenler için fırsatlar devam ediyor. Kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. Yeni yıla kısa süre kala İŞKUR kurum dışı personel alımı binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. ahaber.com.tr olarak kurum tarafından paylaşılan güncel iş ilanları yakından takip ediliyor. İşte, KPSS şartsız, mülakatsız 5000 TL maaşla personel alımı...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 15
İŞKUR duyurdu! KPSS şartsız, mülakatsız 5000 TL maaşla personel alımı! Başvuru şartları ve kadro dağılımları neler?

10 ARALIK İŞKUR KURUM DIŞI İLANLARI

Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020

Eskişehir Kentaş Tic. Ltd. Şti. 19.12.2020

TÜBİTAK BİLGEM 14.12.2020

Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020

TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN 21.12.2020

Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020

Konya Taşkent SYDV Pers. Alımı 14.12.2020

  • 3
  • 15
İŞKUR duyurdu! KPSS şartsız, mülakatsız 5000 TL maaşla personel alımı! Başvuru şartları ve kadro dağılımları neler?

Konya Şehir Hiz. A.Ş. 10.12.2020

Isparta Uluborlu Beld. Pers. Hiz. Ltd. Şti. 10.12.2020

Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Araştırmacı Alımı 14.12.2020

Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 07.12.2020

Eskişehir Alpu Beld. Bşk. Tic. A.Ş. 07.12.2020

İstanbul Şehir Hatları Turz. Tic. A.Ş. 10.12.2020

İzmir İzelman Gen. Tic. A.Ş. 08.12.2020

İstanbul Beyoğlu Dönüşüm İmar Tic. A.Ş. 07.12.2020

  • 4
  • 15
İŞKUR duyurdu! KPSS şartsız, mülakatsız 5000 TL maaşla personel alımı! Başvuru şartları ve kadro dağılımları neler?

İzmir İzenerji Turz. San. Tic. A.Ş. 07.12.2020

Balıkesir Gönen Belediyesi Personel A.Ş. 08.11.2020

İstanbul Estur San. Tic. A.Ş. 07.12.2020

Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Temz. San. Tic. Ltd. Şti. 08.12.2020

Bartın Gıda İnş. Peyzaj Tur. Nak. Eğt. Akar.Tem. San. ve Ltd. Şti. 07.12.2020

Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı 28.12.2020

Konya Cihanbeyli SYDV Pers. Alımı 09.12.2020

  • 5
  • 15
İŞKUR duyurdu! KPSS şartsız, mülakatsız 5000 TL maaşla personel alımı! Başvuru şartları ve kadro dağılımları neler?

İstanbul Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnş.Müş.Tek.Hiz.San.Tic.A.Ş.08.12.2020

Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş.06.12.2020

İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Plan Tur.Pers.San.Tic.A.Ş.07.12.2020

Kayseri Sarız Belediyesi Personel Ltd.Şti.08.12.2020

İzmir Selçuk Belediyesi Personel Ltd.Şti.14.12.2020

Kütahya Şaphane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.11.12.2020

Kütahya Merkez SYDV Başkanlığı.11.12.2020