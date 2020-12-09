İŞKUR duyurdu! KPSS şartsız, mülakatsız 5000 TL maaşla personel alımı! Başvuru şartları ve kadro dağılımları neler?

Son dakika... İŞKUR kurum dışı personel alımı son dakika olarak devam ediyor. İllere göre kurum dışı personel alımı ise resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları ile bünyelerine personel alımı yapacak olan kamu kurumları, internet üzerinden detayları yayımladı. Pandemi döneminde fırsatlardan yararlanmak isteyenler ise ilanları yakından takip ediyor. İşte, KPSS şartsız, mülakatsız 5000 TL maaşla personel alımı...