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09 Aralık 2020, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri İŞKUR duyurdu! KPSS şartsız, mülakatsız 5000 TL maaşla personel alımı! Başvuru şartları ve kadro dağılımları neler? İŞKUR duyurdu! KPSS şartsız, mülakatsız 5000 TL maaşla personel alımı! Başvuru şartları ve kadro dağılımları neler?
Son dakika... İŞKUR kurum dışı personel alımı son dakika olarak devam ediyor. İllere göre kurum dışı personel alımı ise resmi internet sitesi üzerinden görüntülenebilecek. İŞKUR kurum dışı işçi alımı ilanları ile bünyelerine personel alımı yapacak olan kamu kurumları, internet üzerinden detayları yayımladı. Pandemi döneminde fırsatlardan yararlanmak isteyenler ise ilanları yakından takip ediyor. İşte, KPSS şartsız, mülakatsız 5000 TL maaşla personel alımı...
Giriş Tarihi: 09.12.2020 22:34 Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 22:50
KPSS şartsız, mülakatsız 5000 TL maaşla personel alımı için tüm ilanlar resmi internet sitesi üzerinden yayımlanıyor. Pandemi döneminde iş imkanlarından yararlanmak isteyenler için fırsatlar devam ediyor. Kamuya bağlı şirketlerde, belediyelerde ve belediyelere bağlı kamu şirketlerinde istihdam edileceğine yer verildi. Yeni yıla kısa süre kala İŞKUR kurum dışı personel alımı binlerce vatandaşın gündeminde yer alıyor. ahaber.com.tr olarak kurum tarafından paylaşılan güncel iş ilanları yakından takip ediliyor. İşte, KPSS şartsız, mülakatsız 5000 TL maaşla personel alımı...
GALERİ DEVAM EDİYOR 10 ARALIK İŞKUR KURUM DIŞI İLANLARI
Aydın Kadıkalesi Kazı Başkanlığı Pers. Alımı 31.12.2020
Eskişehir Kentaş Tic. Ltd. Şti. 19.12.2020
TÜBİTAK BİLGEM 14.12.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
TÜBİTAK BİLGEM İLTAREN 21.12.2020
Ankara TÜBİTAK SAGE 21.12.2020
Konya Taşkent SYDV Pers. Alımı 14.12.2020
Konya Şehir Hiz. A.Ş. 10.12.2020
Isparta Uluborlu Beld. Pers. Hiz. Ltd. Şti. 10.12.2020
Kocaeli Gebze Teknik Üniversitesi Araştırmacı Alımı 14.12.2020
Antalya İnsan Kaynakları A.Ş. 07.12.2020
Eskişehir Alpu Beld. Bşk. Tic. A.Ş. 07.12.2020
İstanbul Şehir Hatları Turz. Tic. A.Ş. 10.12.2020
İzmir İzelman Gen. Tic. A.Ş. 08.12.2020
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm İmar Tic. A.Ş. 07.12.2020
İzmir İzenerji Turz. San. Tic. A.Ş. 07.12.2020
Balıkesir Gönen Belediyesi Personel A.Ş. 08.11.2020
İstanbul Estur San. Tic. A.Ş. 07.12.2020
Afyonkarahisar Üç Hilal İnş. Temz. San. Tic. Ltd. Şti. 08.12.2020
Bartın Gıda İnş. Peyzaj Tur. Nak. Eğt. Akar.Tem. San. ve Ltd. Şti. 07.12.2020
Kocaeli TÜBİTAK BİLGEM Pers. Alımı 28.12.2020
Konya Cihanbeyli SYDV Pers. Alımı 09.12.2020
İstanbul Bimtaş Boğaziçi Peyzaj İnş.Müş.Tek.Hiz.San.Tic.A.Ş.08.12.2020
Eskişehir Espark Park Bahçe Peyzaj Temz. A.Ş.06.12.2020
İstanbul Beyoğlu Dönüşüm Konut İmar Plan Tur.Pers.San.Tic.A.Ş.07.12.2020
Kayseri Sarız Belediyesi Personel Ltd.Şti.08.12.2020
İzmir Selçuk Belediyesi Personel Ltd.Şti.14.12.2020
Kütahya Şaphane Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı.11.12.2020
Kütahya Merkez SYDV Başkanlığı.11.12.2020