Emeklilere güzel haber geldi! 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emeki maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Zam oranı...

Emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? Milyonlarca emekli Ocak zammını heyecanla bekliyor. Yılın ikinci altı aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeni maaşlar belli olacak. Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketine göre, emeklilerin ocak zammı %7.96 olacak. Peki, 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emeki maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 10:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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