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Haberler Galeri Emeklilere güzel haber geldi! 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emeki maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Zam oranı...

Emeklilere güzel haber geldi! 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emeki maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Zam oranı...

Emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? Milyonlarca emekli Ocak zammını heyecanla bekliyor. Yılın ikinci altı aylık enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından yeni maaşlar belli olacak. Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketine göre, emeklilerin ocak zammı %7.96 olacak. Peki, 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emeki maaşı ne kadar, kaç TL olacak? İşte emekli maaşı ile ilgili son dakika gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 19.12.2020 10:45 Güncelleme Tarihi: 19.12.2020 10:59
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Emeklilere güzel haber geldi! 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emeki maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Zam oranı...

Milyonlarca emekliye müjdeli haber geldi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı için geri sayım başladı. Yeni zam oranlarını merak eden emekliler, konu ile ilgili son gelişmeleri araştırıyor. 2020'nin ikinci altı aylık enflasyın verisine göre emekli maaşlarına zam yapılacak. Yeni zam için son 1 veri kalırken, Merkez Bankası'nın Aralık ayı beklenti anketinden ipuçları geldi. Peki, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı 2021 Ocak zammı ile ne kadar olacak? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Emeklilere güzel haber geldi! 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emeki maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Zam oranı...

2021 OCAK ZAMMI İLE EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine 2020'nin ikinci altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon oranına göre zam yapılacak. Son veri olan Aralık ayı enflasyon oranı 4 Ocak'ta açıklanacak ve emeklilere yapılacak kesin zam oranı belli olacak. Emekliler, ay içerisinde de zamlı maaşlarını cebine koyacak.

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Emeklilere güzel haber geldi! 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emeki maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Zam oranı...

Merkez Bankası'nın beklenti anketinden emekli maaşları için ipucu geldi. Ekonomistlerle yapılan Aralık ayı beklenti anketinde cari yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 14.18 çıktı.

Buna göre, 2020'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 7.96 çıkacak.

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Emeklilere güzel haber geldi! 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emeki maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Zam oranı...

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre; Temmuz-Kasım enflasyonu yüzde 7.02 olarak gerçekleşti. Kesin oran için geriye sadece 1 veri kaldı. Aralık enflasyonu zam oranını ortaya koyacak.

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Emeklilere güzel haber geldi! 2021 Ocak zammı ile SSK Bağ-Kur emeki maaşı ne kadar, kaç TL olacak? Zam oranı...

EMEKLİLERE SEYYANEN ZAM TALEBİ

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere seyyanen zam talebinde bulundu. Emeklilerin önemli bir bölümünün aylığının dışında hiçbir gelirinin bulunmadığına dikkat çeken Ergün, Covid-19'un gelirleri de olumsuz etkilediğini söyledi.