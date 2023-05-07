EYT'lilere SGK'dan müjde geldi! SSK Bağ-Kur emeklilerine Bayram İkramiyeleri netleşti! O tarihten önce başvurana 2000 TL ödeme!

Son dakika haberleri... Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nisan itibarıyla emeklilik hakkı kazanan ancak Ramazan Bayramı ikramiyesi alamayanlar için müjdeli haberi duyurdu. Milyonlarca kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesi ile birlikte emeklilik hakkına kavuşarak ilk maaşlarını ve ikramiyelerini almaya hak kazandı. Bayram ikramiyeleri için ise SGK tarihi verdi. 30 Nisan'dan önce hak kazananların o tarihte 2.000 TL hesaplarında. Peki 2023 bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 07.05.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 10:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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