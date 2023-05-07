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Haberler Galeri EYT'lilere SGK'dan müjde geldi! SSK Bağ-Kur emeklilerine Bayram İkramiyeleri netleşti! O tarihten önce başvurana 2000 TL ödeme!

EYT'lilere SGK'dan müjde geldi! SSK Bağ-Kur emeklilerine Bayram İkramiyeleri netleşti! O tarihten önce başvurana 2000 TL ödeme!

Son dakika haberleri... Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) nisan itibarıyla emeklilik hakkı kazanan ancak Ramazan Bayramı ikramiyesi alamayanlar için müjdeli haberi duyurdu. Milyonlarca kişi Emeklilikte Yaşa Takılanlar Düzenlemesi ile birlikte emeklilik hakkına kavuşarak ilk maaşlarını ve ikramiyelerini almaya hak kazandı. Bayram ikramiyeleri için ise SGK tarihi verdi. 30 Nisan'dan önce hak kazananların o tarihte 2.000 TL hesaplarında. Peki 2023 bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 07.05.2023 10:42 Güncelleme Tarihi: 07.05.2023 10:59
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EYT’lilere SGK’dan müjde geldi! SSK Bağ-Kur emeklilerine Bayram İkramiyeleri netleşti! O tarihten önce başvurana 2000 TL ödeme!

EYT ile birlikte emeklilik hakkı kazanan milyonlarca kişi nisan ayında ilk maaşlarını aldı. Ayrıca Ramazan Bayramı'na denk gelmesi sebebiyle bayram ikramiye ödemelerini de hesaplarda gören SSK, Bağ-Kur emeklilerinin yüzleri güldü. Ancak işlemlerini Nisan ayı içerisinde tamamlayarak ödemelerini alamayanlar için SGK müjdeli haberi duyurdu. 30 Nisan'dan önce başvuranın cebi dolacak. İşte +2000 TL para için tarih...

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Son dakika! EYT’lilere SGK’dan müjde geldi! SSK Bağ-Kur emeklilerine Bayram İkramiyeleri netleşti! O tarihten önce başvurana 2000 TL ödeme!

EYT'Lİ BAYRAM İKRAMİYESİNİ NE ZAMAN ALACAK?

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), nisanda gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olanların bayram ikramiyelerinin 9 Mayıs'ta ödeneceğini duyurdu.

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Son dakika! EYT’lilere SGK’dan müjde geldi! SSK Bağ-Kur emeklilerine Bayram İkramiyeleri netleşti! O tarihten önce başvurana 2000 TL ödeme!

SGK'den yapılan yazılı açıklamada, Kurumun 5510 sayılı kanun ve ilgili mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemesi yapılanlara, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye ödediği belirtilerek şunlar kaydedildi.

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Son dakika! EYT’lilere SGK’dan müjde geldi! SSK Bağ-Kur emeklilerine Bayram İkramiyeleri netleşti! O tarihten önce başvurana 2000 TL ödeme!

"2023 yılı mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar ile mart ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemleri tamamlananların Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan 2023 tarih aralığında ödenmiştir.

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Son dakika! EYT’lilere SGK’dan müjde geldi! SSK Bağ-Kur emeklilerine Bayram İkramiyeleri netleşti! O tarihten önce başvurana 2000 TL ödeme!

Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan ve aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan sigortalı ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyeleri ise 9 Mayıs 2023 tarihinde ödenecektir."