EYT sonrası yeni ilmek açıldı! Bağ-Kur’lu primine SSK rötuşu! Ev hanımlarına erken emeklilik yolu gözüktü! 900 gün kazancı...

ERKEN EMEKLİLİKTE YENİ SİSTEM!

AK Parti'nin 14 Mayıs'taki seçimleri kazanması durumunda yeni getireceği yasal düzenlemeler ile milyonlarca ev kadını ve anneyi hem sosyal güvenceye kavuşturmak hem de erken emekli etmek için çalışmalara başladı. Buna göre sistem 4 ayaklı yürütülecek. İlk bölümde hiç sigortası olmayan, ya da bu güne kadar çalışma imkanı bulamamış ev kadınlarının sosyal güvencesi ve emekliliği sağlanacak. İkinci adımda anneler açısından çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları sağlanacak.