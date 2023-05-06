06 Mayıs 2023, Cumartesi
EYT sonrası yeni ilmek açıldı! Bağ-Kur'lu primine SSK rötuşu! Ev hanımlarına erken emeklilik yolu gözüktü! 900 gün kazancı...
EYT yasasının yürürlüğe girmesinin ardından yeni bir düzenleme gündeme getirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ev hanımları ve annelere bir müjde açıklamıştı. Meclis'e sunulması planlanan düzenleme ile hiç sigortası olmayan ya da çalışma imkanı bulamamış kadınların sosyal güvencesi ve emekliliği sağlanacak. Primlerin bir kısmını ise devlet üstlenecek. Bağ-kur SGK prim eşitliği gerçekleştiğinde de 5400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4500 güne kadar çekilebilecek. İşte, erken emeklilik hakkında detaylar...
Giriş Tarihi: 06.05.2023 13:04 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 13:06
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