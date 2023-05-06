06 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri EYT sonrası yeni ilmek açıldı! Bağ-Kur'lu primine SSK rötuşu! Ev hanımlarına erken emeklilik yolu gözüktü! 900 gün kazancı...

EYT sonrası yeni ilmek açıldı! Bağ-Kur'lu primine SSK rötuşu! Ev hanımlarına erken emeklilik yolu gözüktü! 900 gün kazancı...

EYT yasasının yürürlüğe girmesinin ardından yeni bir düzenleme gündeme getirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde ev hanımları ve annelere bir müjde açıklamıştı. Meclis'e sunulması planlanan düzenleme ile hiç sigortası olmayan ya da çalışma imkanı bulamamış kadınların sosyal güvencesi ve emekliliği sağlanacak. Primlerin bir kısmını ise devlet üstlenecek. Bağ-kur SGK prim eşitliği gerçekleştiğinde de 5400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4500 güne kadar çekilebilecek. İşte, erken emeklilik hakkında detaylar...

Giriş Tarihi: 06.05.2023 13:04 Güncelleme Tarihi: 06.05.2023 13:06
  • 1
  • 18
EYT sonrası yeni ilmek açıldı! Bağ-Kur’lu primine SSK rötuşu! Ev hanımlarına erken emeklilik yolu gözüktü! 900 gün kazancı...

Başkan Erdoğan'ın müjdesi sonrası milyonlarca ev hanımı ve anne erken emeklilik yollarını araştırmaya başladı. Kadınların emekli olabilmesi için yeni bir düzenleme gelecek. AK Parti'nin seçim beyannamesinde yer alan Aile Koruma Kalkanı paketinin detayları netleşiyor. Söz konusu programda emeklilik sistemi 4 ayaklı olarak yürütülecek. Doğum borçlanmasında sigortalılık tarihi zorunluluğu kaldırılacak.Primlerin bir kısmını devlet tarafından karşılanacak. İşte, haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
EYT sonrası yeni ilmek açıldı! Bağ-Kur’lu primine SSK rötuşu! Ev hanımlarına erken emeklilik yolu gözüktü! 900 gün kazancı...

ERKEN EMEKLİLİKTE YENİ SİSTEM!

AK Parti'nin 14 Mayıs'taki seçimleri kazanması durumunda yeni getireceği yasal düzenlemeler ile milyonlarca ev kadını ve anneyi hem sosyal güvenceye kavuşturmak hem de erken emekli etmek için çalışmalara başladı. Buna göre sistem 4 ayaklı yürütülecek. İlk bölümde hiç sigortası olmayan, ya da bu güne kadar çalışma imkanı bulamamış ev kadınlarının sosyal güvencesi ve emekliliği sağlanacak. İkinci adımda anneler açısından çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları sağlanacak.

  • 3
  • 18
EYT sonrası yeni ilmek açıldı! Bağ-Kur’lu primine SSK rötuşu! Ev hanımlarına erken emeklilik yolu gözüktü! 900 gün kazancı...

Takvim Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre, üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi ile hem yaş şartı hem de prim desteği ile erken emeklilik sağlanacak.

  • 4
  • 18
EYT sonrası yeni ilmek açıldı! Bağ-Kur’lu primine SSK rötuşu! Ev hanımlarına erken emeklilik yolu gözüktü! 900 gün kazancı...

Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak. Sigortadan önce dünyaya gelen çocuklar için de doğum borçlanması yapılarak prim kazanma ile ilgili de çalışma başlatılacak.

  • 5
  • 18
EYT sonrası yeni ilmek açıldı! Bağ-Kur’lu primine SSK rötuşu! Ev hanımlarına erken emeklilik yolu gözüktü! 900 gün kazancı...

İlk adımda herhangi bir sosyal güvencesi olmayan ve primi de bulunmayan ev kadınları için sigorta sistemi devreye alınacak. Anneler isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacak. Burada ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Ev kadınları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek.