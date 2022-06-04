04 Haziran 2022, Cumartesi
Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Temmuz'da maaşlarına zam alacak olan emekliler, ikramiyes ile çifte bayram yaşayacak. Bayram için geri sayım başlarken, ödeme takvimi de araştırılmaya başlandı. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte cevaplar...
Giriş Tarihi: 04.06.2022 15:41
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