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Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? 2022 Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte gözler bayram ikramiyesine çevrildi. Temmuz'da maaşlarına zam alacak olan emekliler, ikramiyes ile çifte bayram yaşayacak. Bayram için geri sayım başlarken, ödeme takvimi de araştırılmaya başlandı. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 04.06.2022 15:41
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Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? Milyonlarca emekliye her yıl Ramazan ve Kurban Bayramlarında ikramiye veriliyor. 2022 yılının ikinci ikramiyesini almaya hazırlanan emekliler, ödemelerin hangi tarihte yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek? İşte son gelişmeler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

1.100 TL olarak ödenen Kurban Bayramı ikramiyesinin 2022 Temmuz ayının ilk haftası ödenmesi bekleniyor.

Kesin tarih ilerleyen günlerde açıklanacak.

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Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?
KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ ZAMLANACAK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, bayram ikramiyesi zammı ile ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından detaylar açıklandığında ahaber.com.tr'de olacak.

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Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

KİMLER İKRAMİYE ÖDEMESİNİ ALABİLİYOR?

SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

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Kurban Bayramı ikramiyesi ödeme takvimi açıklandı mı? 2022 SSK Bağ-Kur emekli bayram ikramiyesi ne zaman verilecek?

İKRAMİYE İÇİN BAŞVURU GEREKİYOR MU?

Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok.