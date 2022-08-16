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Haberler Galeri SON DAKİKA | EYT'de eksik primi olanlar emekli olabilecek mi? Primi eksik olanlar için emeklilik formülleri

SON DAKİKA | EYT'de eksik primi olanlar emekli olabilecek mi? Primi eksik olanlar için emeklilik formülleri

EYT'de primi eksik olanlar ne yapacak? 2022 yılı bitmeden çözüleceği açıklanan EYT konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. SGK tarafından emeklilik için çalışanların sigortalılık ve prim ödeme gün sayısı ile yaşına bakarak emekliliğe uygun olup olmadığına karar veriliyor. 9 Eylül 1999 öncesi sigorta başlangıcı olanları kapsayan EYT'de primi eksik olanlar için de formüller bulunuyor. Peki, EYT'de eksik primi olanlar emekli olabilecek mi? İşte primi eksik olanlar için emeklilik formülleri...

Giriş Tarihi: 16.08.2022 09:30
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SON DAKİKA | EYT’de eksik primi olanlar emekli olabilecek mi? Primi eksik olanlar için emeklilik formülleri

Son dakika... 9 Eylül 1999'dan önce sigorta girişi olanlardan prim gününü tamamlayıp yaş şartını bekleyen EYT'liler yeni düzenleme ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor. Yaş bekleyenlerin yanı sıra primi eksik olanlarda nasıl bir yol izleyeceklerini araştırmaya başladı. Peki, EYT'de eksik primi olanlar emekli olabilecek mi? İşte primi eksik olanlar için emeklilik formülleri...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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SON DAKİKA | EYT’de eksik primi olanlar emekli olabilecek mi? Primi eksik olanlar için emeklilik formülleri

EYT'Lİ EKSİK PRİMİ OLANLARA EMEKLİLİK YOLU

Takvim'de yer alan habere göre; bazı koşullarda emeklilik tarihi erkene çekilebiliyor. Erken emekliliğin yollarından biri de borçlanma yapmak. İşte borçlanma imkanı sağlanan durumlar:

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SON DAKİKA | EYT’de eksik primi olanlar emekli olabilecek mi? Primi eksik olanlar için emeklilik formülleri

1- Kanun gereği verilen ücretsiz doğum ya da analık izni süreleri ile 4/a, 4/b ve 4/c statüsünde çalışan kadınların doğumdan sonra prim ödemeden geçirdikleri süreler. En çok 3 çocuk için, her çocuk için 2 yıl borçlanma yapılabilir.

2- Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler.

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SON DAKİKA | EYT’de eksik primi olanlar emekli olabilecek mi? Primi eksik olanlar için emeklilik formülleri

3- 4/c statüsündeki kamu çalışanlarının mevzuata uygun kullandıkları aylıksız izin sürelerinin tamamı.

4- Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde ya da yurt dışında geçirilen normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri.

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SON DAKİKA | EYT’de eksik primi olanlar emekli olabilecek mi? Primi eksik olanlar için emeklilik formülleri

5- Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların 1 yıla kadar olan normal staj süreleri.

6- Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri.