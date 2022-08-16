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SON DAKİKA | EYT'de eksik primi olanlar emekli olabilecek mi? Primi eksik olanlar için emeklilik formülleri
EYT'de primi eksik olanlar ne yapacak? 2022 yılı bitmeden çözüleceği açıklanan EYT konusunda son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. SGK tarafından emeklilik için çalışanların sigortalılık ve prim ödeme gün sayısı ile yaşına bakarak emekliliğe uygun olup olmadığına karar veriliyor. 9 Eylül 1999 öncesi sigorta başlangıcı olanları kapsayan EYT'de primi eksik olanlar için de formüller bulunuyor. Peki, EYT'de eksik primi olanlar emekli olabilecek mi? İşte primi eksik olanlar için emeklilik formülleri...