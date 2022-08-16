8.250 TL promosyon müjdesi! 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? En yüksek promosyon veren bankalar hangileri?

Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İlk olarak 2017 yılında başlayan emeklilere banka promosyonu ödemesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bankalar müşterilerini kaybetmemek için promosyon tutarları güncellerken, son yapılan açıklamalarla birlikte bankalar adeta yarışa girdi. Bu kapsamda en çok promosyon ödemesi tutarı 8.250 TL'ye kadar çıkıyor. Peki, 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 16.08.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 10:33 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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