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Haberler Galeri 8.250 TL promosyon müjdesi! 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? En yüksek promosyon veren bankalar hangileri?

8.250 TL promosyon müjdesi! 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? En yüksek promosyon veren bankalar hangileri?

Hangi banka ne kadar promosyon veriyor? İlk olarak 2017 yılında başlayan emeklilere banka promosyonu ödemesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Bankalar müşterilerini kaybetmemek için promosyon tutarları güncellerken, son yapılan açıklamalarla birlikte bankalar adeta yarışa girdi. Bu kapsamda en çok promosyon ödemesi tutarı 8.250 TL'ye kadar çıkıyor. Peki, 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.08.2022 10:33 Güncelleme Tarihi: 16.08.2022 10:33
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8.250 TL promosyon müjdesi! 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? En yüksek promosyon veren bankalar hangileri?

En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? Türkiye'deki tüm emeklilerin yararlandığı banka promosyonu ödemelerinde ücretler güncellendi. Bankalar müşterilerini kaybetmemek için promosyon miktarlarında artışa gitti. 3 yıllık taahhüt süresi dolan emekliler hangi bankanın ne kadar promosyon verdiğini, en yüksek promosyon veren bankanın hangisi olduğunu araştırmaya başladı. Peki, 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? En yüksek promosyon veren bankalar hangileri? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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8.250 TL promosyon müjdesi! 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? En yüksek promosyon veren bankalar hangileri?

3 İŞ GÜNÜ İÇİNDE HESAPTA

Emekli maaşı alan kişilerin promosyon ödemeleri başvurularından itibaren 3 iş günü içerisinde, yeni maaş alacak kişilerin ödemeleri ise ilk maaş ödemesini takiben 3 iş günü içerisinde gerçekleştiriliyor.

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8.250 TL promosyon müjdesi! 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? En yüksek promosyon veren bankalar hangileri?

YENİ EMEKLİ OLANLAR PROMOSYON ALABİLECEK Mİ?

Yeni emekli olan sigortalılar da ilk maaşlarını çekerken banka ile sözleşme imzalayarak promosyonlarını alabilecekler.

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8.250 TL promosyon müjdesi! 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? En yüksek promosyon veren bankalar hangileri?

EN YÜKSEK PROMOSYON VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Bankalar müşterilerini kaybetmemek için promosyon ödemelerini yükseltti. Emekliler toplamda 8 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor. İşte banka banka 2022 emekli promosyon ücretleri şu şekilde:

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8.250 TL promosyon müjdesi! 2022 emekli banka promosyonu ne kadar? En yüksek promosyon veren bankalar hangileri?

ING TÜRKİYE

ING Türkiye açıklamasına göre, emekli maaşını ING'ye taşıyanlar, maaş tutarına göre 7 bin TL'ye varan ek koşulsuz nakit promosyon kazanabiliyor. Emekliler ayrıca, emekli arkadaşlarını ING'li yaptıkları takdirde kişi başına 250 TL ve en çok 5 arkadaşını getirmek koşuluyla toplamda 1.250 TL'ye varan ek promosyon hakkı elde ediyor. Böylelikle emekliler toplamda 8 bin 250 TL'ye varan promosyon kazanma fırsatını yakalıyor.