EYT kapsamında yer almayana prim formülü! Avantaj ile erken emeklilik! 3600 günle yaş şartı ile primi çok olana...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalar sürerken, yeni alternatifler masaya geliyor. Gündeme gelen sorulardan biri ise eksik primi olanlar nasıl emekli olacak? sorusuna yanıt aranıyor. Primi fazla olanların avantajı göze çarparken, az primli çalışanlar için de alternatifli çözüm yolları gündeme geliyor. Bu noktada 8 eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar açısından 5000 ile 5975 gün arasında prim gerekiyor. Primi eksik olanlara ise borçlanma ile emeklilik fırsatı tanınıyor. Peki, eksik primi olanlar nasıl emekli olacak? Borçlanma ile emeklilik mümkün mü?