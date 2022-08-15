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EYT kapsamında yer almayana prim formülü! Avantaj ile erken emeklilik! 3600 günle yaş şartı ile primi çok olana...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalar sürerken, yeni alternatifler masaya geliyor. Gündeme gelen sorulardan biri ise eksik primi olanlar nasıl emekli olacak? sorusuna yanıt aranıyor. Primi fazla olanların avantajı göze çarparken, az primli çalışanlar için de alternatifli çözüm yolları gündeme geliyor. Bu noktada 8 eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar açısından 5000 ile 5975 gün arasında prim gerekiyor. Primi eksik olanlara ise borçlanma ile emeklilik fırsatı tanınıyor. Peki, eksik primi olanlar nasıl emekli olacak? Borçlanma ile emeklilik mümkün mü?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.08.2022 19:31
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EYT kapsamında yer almayana prim formülü! Avantaj ile erken emeklilik! 3600 günle yaş şartı ile primi çok olana...

3600 ek gösterge çalışmasında sona gelinmesinin ardından gözler Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için atılacak adımlara çevrildi. EYT için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışmalarını sürdürüyor. EYT kapsamında yer alanlar kadar kapsam dışında kalanlar da çalışmaları yakından takip ediyor. EYT için özellikle primi fazla olanların avantajı göze çarpıyor. Diğer yandan az primli olanlar içinde alternatifli çözüm yolları belirleniyor. Peki, EYT için masada yer alan formüller neler? EYT son durum ne, ne zaman açıkacak?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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EYT kapsamında yer almayana prim formülü! Avantaj ile erken emeklilik! 3600 günle yaş şartı ile primi çok olana...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili çalışmalar devam ederken masaya gelen alternatifli çözümler ile ilgili bilgiler de ulaşmaya başladı.

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EYT kapsamında yer almayana prim formülü! Avantaj ile erken emeklilik! 3600 günle yaş şartı ile primi çok olana...

Birçok alternatifi değerlendiren çalışma grubu öncelikle kimlerin EYT'li olduğunu tespit edecek. Bu noktada kişilerin işe girdikleri tarih prim sayıları ve yıl şartını yerine getirip getirmediklerine bakılıyor.

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EYT kapsamında yer almayana prim formülü! Avantaj ile erken emeklilik! 3600 günle yaş şartı ile primi çok olana...

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış yılını ve primini doldurmasına rağmen yaş şartı nedeniyle emekli olamamış sigortalılar bu kapsamda değerlendiriliyor.

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EYT kapsamında yer almayana prim formülü! Avantaj ile erken emeklilik! 3600 günle yaş şartı ile primi çok olana...

Ancak 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamasına rağmen yılını veya primini tamamlamamış olanlar ya ada gerekli primin çok üstünde günü bulunanlar var.