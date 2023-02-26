HaberlerGaleri8 Eylül 1999 öncesi SİGORTA GİRİŞİ+5000-5975 güne EYT BİLETİ KESİLDİ! İlk maaşa hazır olun! 1 Mart IŞIĞI YANDI! EYT'de son durum ne?
8 Eylül 1999 öncesi SİGORTA GİRİŞİ+5000-5975 güne EYT BİLETİ KESİLDİ! İlk maaşa hazır olun! 1 Mart IŞIĞI YANDI! EYT'de son durum ne?
EYT yasasında son 2 gün. 28 Şubat'ta TBMM Genel Kurulu'nun toplantısında görüşülecek olan EYT düzenlemesi ile birlikte milyonlarca kişi emeklilik hayaline kavuşacak. İki büyük depremin ardından ertelenen düzenleme ilk maaş takvimini de etkiledi. Deprem dolayısı ile 1 Nisan tarihine ertelenen maaşlar, 1 Mart'ta çekilebilir. Peki EYT'de son durum ne? EYT'li ilk maaşını ne zaman alacak?