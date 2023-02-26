8 Eylül 1999 öncesi SİGORTA GİRİŞİ+5000-5975 güne EYT BİLETİ KESİLDİ! İlk maaşa hazır olun! 1 Mart IŞIĞI YANDI! EYT’de son durum ne?

EYT yasasında son durum ne sorusunun cevabı merak konusu oldu. Deprem nedeniyle ertelenen EYT düzenlemesi 28 Şubat'ta TBMM'de görüşülecek. Kararın sonuca bağlanmasıyla birlikte 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olan milyonlarca vatandaş emekli olacak. EYT'li böyle hem maaşına, ikramiyesine ve promosyonuna kavuşacak. Peki EYT sigorta girişi, prim günü değişikliği olacak mı?