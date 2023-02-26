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Haberler Galeri 8 Eylül 1999 öncesi SİGORTA GİRİŞİ+5000-5975 güne EYT BİLETİ KESİLDİ! İlk maaşa hazır olun! 1 Mart IŞIĞI YANDI! EYT'de son durum ne?

8 Eylül 1999 öncesi SİGORTA GİRİŞİ+5000-5975 güne EYT BİLETİ KESİLDİ! İlk maaşa hazır olun! 1 Mart IŞIĞI YANDI! EYT'de son durum ne?

EYT yasasında son 2 gün. 28 Şubat'ta TBMM Genel Kurulu'nun toplantısında görüşülecek olan EYT düzenlemesi ile birlikte milyonlarca kişi emeklilik hayaline kavuşacak. İki büyük depremin ardından ertelenen düzenleme ilk maaş takvimini de etkiledi. Deprem dolayısı ile 1 Nisan tarihine ertelenen maaşlar, 1 Mart'ta çekilebilir. Peki EYT'de son durum ne? EYT'li ilk maaşını ne zaman alacak?

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.02.2023 13:26
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8 Eylül 1999 öncesi SİGORTA GİRİŞİ+5000-5975 güne EYT BİLETİ KESİLDİ! İlk maaşa hazır olun! 1 Mart IŞIĞI YANDI! EYT’de son durum ne?

EYT yasasında son durum ne sorusunun cevabı merak konusu oldu. Deprem nedeniyle ertelenen EYT düzenlemesi 28 Şubat'ta TBMM'de görüşülecek. Kararın sonuca bağlanmasıyla birlikte 8 Eylül 1999 öncesinde sigorta girişi olan milyonlarca vatandaş emekli olacak. EYT'li böyle hem maaşına, ikramiyesine ve promosyonuna kavuşacak. Peki EYT sigorta girişi, prim günü değişikliği olacak mı?

GALERİ DEVAM EDİYOR
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8 Eylül 1999 öncesi SİGORTA GİRİŞİ+5000-5975 güne EYT BİLETİ KESİLDİ! İlk maaşa hazır olun! 1 Mart IŞIĞI YANDI! EYT’de son durum ne?

Türkiye 11 ilde yaşadığı asrın felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken bir yandan da gündemdeki önemli yasal düzenlemeleri bekliyor.28 Şubat Salı günü Meclis'in gündeminde iki önemli yasa var... Yapılandırma yasası ile borçlar silinirken, EYT'liye emeklilik hakkı da gelecek. İşte konuya ilişkin Takvim Gazetesi Ekonomi Müdür Faruk Erdem'in yazısı...

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8 Eylül 1999 öncesi SİGORTA GİRİŞİ+5000-5975 güne EYT BİLETİ KESİLDİ! İlk maaşa hazır olun! 1 Mart IŞIĞI YANDI! EYT’de son durum ne?

EYT BİLETİ SALI GÜNÜ KESİLECEK!

Geçtiğimiz hafta toplanması beklenen TBMM Genel Kurulu milletvekillerinin deprem bölgesinde olması sebebiyle tüm partilerin ortak kararı ile 28 Şubat tarihine ertelenmişti. Bu salı toplanacak TBMM Genel Kurulu öncelikli olarak Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini görüşecek.

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8 Eylül 1999 öncesi SİGORTA GİRİŞİ+5000-5975 güne EYT BİLETİ KESİLDİ! İlk maaşa hazır olun! 1 Mart IŞIĞI YANDI! EYT’de son durum ne?

Komisyondan geçen düzenleme ile 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlamış vatandaşlar primlerini tamamladıklarında yaş şartı olmadan emeklilik hakkı kazanacaklar.

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8 Eylül 1999 öncesi SİGORTA GİRİŞİ+5000-5975 güne EYT BİLETİ KESİLDİ! İlk maaşa hazır olun! 1 Mart IŞIĞI YANDI! EYT’de son durum ne?

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağı düzenlemeden 5 milyona yakın sigortalının yararlanması bekleniyor.