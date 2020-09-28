28 Eylül 2020, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Son dakika: Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ödeme tarihi belli oldu mu?

Son dakika: Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ödeme tarihi belli oldu mu?

Son dakika... Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanan vatandaşlar, eylül ayına ilişkin ödemelerin tarihini araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan ödeme tarihlerinin belli olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ödeme tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 28.09.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 16:29
  • 1
  • 10
Son dakika: Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ödeme tarihi belli oldu mu?

Son dakika haberi... Eylül ayı işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ekonomik önlemler kapsamında kısa çalışma ödeneği şartları kolaylaştırılmıştı. İşveren ve işçiyi korumak adına verilen kısa çalışma ödeneğinde süre 2 ay daha uzatıldı. Şimdi ise eylül ayı ödemelerinin tarihi merak ediliyor. Peki, 2020 Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 10
Son dakika: Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ödeme tarihi belli oldu mu?

EYLÜL AYI İŞSİZLİK VE KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN YATACAK?

2020 Eylül ayına ilişkin işsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin hangi tarihlerde yapılacağı henüz bilinmiyor. Bakanlık tarafından ödemelerin ekim ayının ilk haftası yapılması bekleniyor.

  • 3
  • 10
Son dakika: Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ödeme tarihi belli oldu mu?

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Nedeniyle Dışsal Etkilerden Kaynaklanan Dönemsel Durumlar Kapsamındaki Zorlayıcı Sebep Gerekçesiyle Kısa Çalışma Uygulanan İşyerleri İçin Kısa Çalışma Ödeneğinin Süresinin Uzatılması Hakkındaki Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

  • 4
  • 10
Son dakika: Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ödeme tarihi belli oldu mu?

Kararla Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında 26 Mart 2020'de başlatılan kısa çalışma ödeneği uygulaması, mevcut faydalananlar için iki ay daha uzatıldı.

Böylece, başladıkları tarih esas alınarak işverenlerin büyük bir bölümü kısa çalışma ödeneğinden 31 Ekim'e kadar yararlanmaya devam edecek.

  • 5
  • 10
Son dakika: Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ödeme tarihi belli oldu mu?

İŞSİZLİK MAAŞI ŞARTLARI NELER?

* Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
* Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
* Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
* Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,