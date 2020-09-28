Son dakika: Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ödeme tarihi belli oldu mu?

Son dakika... Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanan vatandaşlar, eylül ayına ilişkin ödemelerin tarihini araştırıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanan ödeme tarihlerinin belli olup olmadığı merak ediliyor. Peki, Eylül ayı kısa çalışma ödeneği ve işsizlik maaşı ne zaman yatacak? Ödeme tarihi belli oldu mu? İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 28.09.2020 16:25 Güncelleme Tarihi: 28.09.2020 16:29 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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