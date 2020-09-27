A101 BİM aktüel ürünler kataloğu 27 - 30 Eylül! A101 BİM katalog ürünleri kataloğunda neler var?

Her hafta birbirinden farklı ürünlerde indirim yapan A101, BİM market zincirlerinin indirim kataloglarında bu hafta gıda ve temizlik ürünleri öne çıkıyor. A101 market teknolojik, temizlik gıda gibi çok sayıda ürüne yer verdi. Broşür içerisinde bu hafta yine birçok yeni ürün bulunuyor. Katalogda Elton marka televizyon 899,00 TL şatış fiyatıyla ilgi görüyor. İşte, A101 BİM aktüel ürünler kataloğu 27 - 30 Eylül...