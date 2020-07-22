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Haberler Galeri Emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? 2020 SSK Bağkur emekli sandığı bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

Emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? 2020 SSK Bağkur emekli sandığı bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerine çevrildi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin yapılacağı tarihi duyurmuştu. Bu yıla ilişkin ikinci ikramiyelerin ödeneceği tarihe yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? İşte 2020 SSK Bağkur emekli sandığı bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

Giriş Tarihi: 22.07.2020 11:31 Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 11:38
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Emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? 2020 SSK Bağkur emekli sandığı bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatırılacak? Bayram ikramiyesi emekliler için ek kazanç oluyor. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldüren bayram ikramiyesinin ödeneği tarih merak ediliyordu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2020 Kurban Bayramı öncesinde verilecek ikramiyelerin tarihlerini açıkladı. SSK ve Bağkur emeklileri ikramiyelerin ödeneceği tarihi araştırıyor. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? İşte 2020 SSK Bağkur emekli sandığı bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...

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Emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? 2020 SSK Bağkur emekli sandığı bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Bayram ikramiyeleri, emekli aylıklarıyla hesaplara yatırılacak. Buna göre, bayram ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek.

SSK'lı emeklileri: 17-26 Temmuz

Bağkur emeklileri: 25-28 Temmuz

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Emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? 2020 SSK Bağkur emekli sandığı bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 12 milyon emeklimizin Kurban Bayramı ikramiyeleri 17-29 Temmuz tarihlerinde ödenecek. Zamlı temmuz aylıklarıyla Kurban Bayramı ikramiyelerinin, SSK'lı emeklilerimiz için 17-26 Temmuz tarihleri arasında, Bağkur'lu emeklilerimiz için de 25-28 Temmuz tarihleri arasında aylık ödeme günlerinde hesaplara yatırılacak. Emekli Sandığı kapsamında olan vatandaşlarımızın ağustos ayına ilişkin aylıkları, Kurban Bayramı'na denk gelmesi nedeniyle temmuz aylık farkı, ağustos aylıkları ve Kurban Bayramı ikramiyeleriyle ödenecek. Bu kapsamda Ziraat Bankasından her ayın 1. ve 2. gününde aylıklarını alanlara 28 Temmuz'da, 3. 4. ve 5. gününde aylıklarını alanlar da 29 Temmuz'da ödemeler gerçekleştirilecek. Aylıklarını diğer bankalardan alan emeklilerimize ise 28 Temmuz'da ödeme yapılacak."

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Emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? 2020 SSK Bağkur emekli sandığı bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

Emeklilerin yanında olmaya devam edeceklerini belirten Bakan Selçuk, "Çalışarak ülkemizin kalkınmasına katkı sunan, üreten, alın teri döken, ülkemizin her bir karışında emeği ve hizmeti olan emeklilerimize ikramiyelerinin hayırlı, uğurlu olmasını diliyorum. Şimdiden aileleriyle birlikte hayırlı bayramlar geçirmelerini diliyorum." ifadelerini kullandı.

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Emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? 2020 SSK Bağkur emekli sandığı bayram ikramiyesi ödeme tarihleri

KİMLER YARARLANACAK?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.