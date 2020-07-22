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Emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? 2020 SSK Bağkur emekli sandığı bayram ikramiyesi ödeme tarihleri
Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala milyonlarca emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyelerine çevrildi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin yapılacağı tarihi duyurmuştu. Bu yıla ilişkin ikinci ikramiyelerin ödeneceği tarihe yazımızdan ulaşabilirsiniz. Peki, emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? İşte 2020 SSK Bağkur emekli sandığı bayram ikramiyesi ödeme tarihleri...
Giriş Tarihi: 22.07.2020 11:31Güncelleme Tarihi: 22.07.2020 11:38