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Son dakika: Evde bakım aylığı zamlanacak mı? 17 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?
Son dakika... Evde bakım maaşı zamlanacak mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç kişiler için verilen evde bakım aylığının hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Öte yandan önümüzdeki ay açıklanacak enflasyon rakamları ile evde bakım aylığının zamlanıp zamlanmayacağı merak ediliyor. Peki, evde bakım aylığı zamlanacak mı? 17 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte son gelişmeler...
Giriş Tarihi: 17.06.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 16:11
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