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Haberler Galeri Son dakika: Evde bakım aylığı zamlanacak mı? 17 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Son dakika: Evde bakım aylığı zamlanacak mı? 17 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Son dakika... Evde bakım maaşı zamlanacak mı? Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakıma muhtaç kişiler için verilen evde bakım aylığının hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Öte yandan önümüzdeki ay açıklanacak enflasyon rakamları ile evde bakım aylığının zamlanıp zamlanmayacağı merak ediliyor. Peki, evde bakım aylığı zamlanacak mı? 17 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 17.06.2020 16:02 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 16:11
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Son dakika: Evde bakım aylığı zamlanacak mı? 17 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Son dakika... Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak? Bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla ödenen evde bakım maaşının bu ay hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Evde bakım maaşından faydalanan vatandaşlar, önümüzdeki ay açıklanacak enflasyon rakamlarına odaklandı. Peki, evde bakım aylığı zamlanacak mı? 17 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte merak edilenler...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Son dakika: Evde bakım aylığı zamlanacak mı? 17 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

TEMMUZ ZAMMI İLE EVDE BAKIM PARASI NE KADAR OLACAK?

Yüz binlerce kişinin faydalandığı evde bakım aylığı 2019 Ocak ayında yapılan son zam ile 1460 TL oldu. Temmuz ayı ile beraber yeniden zam alması ve 1524 TL olması bekleniyor...

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Son dakika: Evde bakım aylığı zamlanacak mı? 17 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

17 HAZİRAN EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI?

17 Haziran itibarıyla vde bakım maaşı yatan iller şu şekilde:

Tokat, Kırklareli, Hatay, Antalya, Bolu, Edirne, Aksaray, Samsun, Sakarya, Ordu, Afyonkarahisar, Giresun, Diyarbakır, Karabük, Çanakkale, Adıyaman, Osmaniye, Zonguldak, Balıkesir, Uşak, Denizli, İstanbul, Ankara, Konya, Bilecik, Şanlıurfa, Isparta, Bursa, Adana, Kayseri, Manisa, Düzce, İzmir.

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Son dakika: Evde bakım aylığı zamlanacak mı? 17 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Evde Bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını e-Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detayalar ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İŞLEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

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Son dakika: Evde bakım aylığı zamlanacak mı? 17 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

SMS İLE SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Maaşlarınızı Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak sorgulayabilirsiniz. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir. Ziraat Bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.