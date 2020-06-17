Son dakika: Evde bakım aylığı zamlanacak mı? 17 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri?

Son dakika... Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? Evde bakım maaşı temmuz zammı ile ne kadar olacak? Bakıma muhtaç engelliler ile yaşlı bireylerin aileleri tarafından en iyi şekilde bakılması amacıyla ödenen evde bakım maaşının bu ay hangi illere yatırıldığı merak ediliyor. Evde bakım maaşından faydalanan vatandaşlar, önümüzdeki ay açıklanacak enflasyon rakamlarına odaklandı. Peki, evde bakım aylığı zamlanacak mı? 17 Haziran evde bakım maaşı yatan iller hangileri? İşte merak edilenler...