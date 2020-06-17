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1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilk tabliye konuldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 18 Mart 2017'de temelini attığı 1915 Çanakkale Köprüsü'nün 318 metre yükseklikteki ayakları, yakın zamanda tamamlanırken, çalışmalarda yeni aşamaya geçildi. Lapseki yakasında bulunan, 680 metre uzunluğundaki yaklaşım viyadüğüne ilk tabliye konuldu. Her biri 17 metre genişliğinde ve yaklaşık 30 metre uzunluğunda toplam 42 parçadan oluşacak tabliyeler, itme ve sürme yöntemiyle viyadüğün denizle buluştuğu noktaya kadar ulaşacak.

Giriş Tarihi: 17.06.2020 14:09 Güncelleme Tarihi: 17.06.2020 14:14
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1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilk tabliye konuldu

Çanakkale Boğazı'nın 'gerdanlığı' olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde çalışmalara, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında gerekli izolasyon sağlanarak, ara verilmeden devam ediliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilk tabliye konuldu

Çanakkale Boğazı'nda, Gelibolu'nun Sütlüce ve Lapseki'nin Şekerkaya mevkileri arasında yapımı sürdürülen 1915 Çanakkale Köprüsü'nün temeli, 18 Mart 2017'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından atıldı. Hemen ardından Sütlüce'de kurulan şantiyede, kuru havuzda neredeyse her biri 1'er futbol sahası büyüklüğündeki 2 kule kesonu inşa edildi.

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1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilk tabliye konuldu

Denizin dibine çakılan demir kazıkların üzerine geçen yılın Mayıs ayında batırılan kule kesonları üzerine ilk bloklar, ağustos ayında konuldu ve kırmızı- beyaz renkleriyle Türk bayrağını simgeleyen köprü ayakları yükselmeye başladı.

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1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilk tabliye konuldu

Aradan geçen 9 aylık sürede 318 metre yüksekliğindeki köprü ayakları tamamlandı.

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1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilk tabliye konuldu

Gelibolu yakasındaki köprü ayaklarına 32'nci blokların montajının yapılmasının ardından Lapseki yakasında köprü ayağına son blokun montajı, Başkan Erdoğan'ın telekonferans ile katıldığı törenle geçen ay gerçekleştirildi.