Son dakika: Esnafa hibe desteği başvuru başladı mı? Esnaf destek paketi kimler alabilecek? 3 bin ve 5 bin TL...

Esnafa hibe desteği konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarlara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verileceğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından birinci ve ikinci grupta yer alan vatandaşlar, destek paketine başvuruların nereden, nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, esnafa hibe desteği başvuru başladı mı? Esnaf destek paketi kimler alabilecek? 3 bin ve 5 bin TL destekten kimler faydalanabilecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.05.2021 15:57 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 15:59 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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