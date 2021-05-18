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Haberler Galeri Son dakika: Esnafa hibe desteği başvuru başladı mı? Esnaf destek paketi kimler alabilecek? 3 bin ve 5 bin TL...

Son dakika: Esnafa hibe desteği başvuru başladı mı? Esnaf destek paketi kimler alabilecek? 3 bin ve 5 bin TL...

Esnafa hibe desteği konusunda son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkarlara iki ayrı grup halinde 4 milyar 622 milyon liralık destek verileceğini açıkladı. Bu gelişmelerin ardından birinci ve ikinci grupta yer alan vatandaşlar, destek paketine başvuruların nereden, nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, esnafa hibe desteği başvuru başladı mı? Esnaf destek paketi kimler alabilecek? 3 bin ve 5 bin TL destekten kimler faydalanabilecek? İşte cevaplar...

Giriş Tarihi: 18.05.2021 15:57 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 15:59
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Son dakika: Esnafa hibe desteği başvuru başladı mı? Esnaf destek paketi kimler alabilecek? 3 bin ve 5 bin TL...

Son dakika... Esnafa hibe desteği başvru başladı mı? Birinci grupta yer alan 236 bin işletmeye 5 bin lira, ikinci grupta yer alan 1 milyon 150 bin işletmeye ise 3 bin lira hibe desteği sağlanacak. Sadece bir defa verilecek olan hibe desteği müjdesinin açıklanmasının ardından gözler başvuru detaylarına çevrildi. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, esnafa hibe desteği başvuru başladı mı? Esnaf destek paketi kimler alabilecek? 3 bin ve 5 bin TL destekten kimler faydalanabilecek? İşte haberin detayları...

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Son dakika: Esnafa hibe desteği başvuru başladı mı? Esnaf destek paketi kimler alabilecek? 3 bin ve 5 bin TL...

ESNAFA HİBE DESTEĞİ BAŞVURU BAŞLADI MI?

235 bin esnafa 5.000 TL, 1 milyon 150 bin işletmeye ise 3.000 TL hibe desteği verilecek. Başvurular henüz başlamadı. Başvuru sürecine ilişkin detaylar önümüzdeki günlerde açıklanacak. Başvuruların e-Devlet üzerindne alınması bekleniyor.

Esnafa destek paketine ilişkin süreç Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından duyurulacak.

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Son dakika: Esnafa hibe desteği başvuru başladı mı? Esnaf destek paketi kimler alabilecek? 3 bin ve 5 bin TL...

ESNAFA İKİ GRUP HALİNDE DESTEK SAĞLANACAK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, esnafa iki grup halinde destek sağlanacağını, birinci gruptaki 235 bin esnafa 5 bin lira hibe ödemesi yapılacağını açıkladı.

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Son dakika: Esnafa hibe desteği başvuru başladı mı? Esnaf destek paketi kimler alabilecek? 3 bin ve 5 bin TL...

5.000 TL DESTEKTEN KİMLER FAYDALANACAK?

5.000 TL destek verilecek birinci grupta yer alan işletmeler şu şekilde:

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Son dakika: Esnafa hibe desteği başvuru başladı mı? Esnaf destek paketi kimler alabilecek? 3 bin ve 5 bin TL...

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