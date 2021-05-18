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Haberler Galeri 19 Mayıs'ta bankalar açık mı? Yarın bankalar yarım gün mü çalışacak? 19 Mayıs Çarşamba günü EFT yapılır mı?

19 Mayıs'ta bankalar açık mı? Yarın bankalar yarım gün mü çalışacak? 19 Mayıs Çarşamba günü EFT yapılır mı?

Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yılı yarın kutlanacak. Bankalarda işleri olan vatandaşlar, 19 Mayıs'ta bankaların çalışıp çalışmayacağını merak ediyor. Öte yandan tam kapanma sonrası bankaların çalışma saatleri değişti. Peki, 19 Mayıs'ta bankalar açık mı? Yarın bankalar yarım gün mü çalışacak? 19 Mayıs Çarşamba günü EFT yapılır mı? İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 18.05.2021 16:42 Güncelleme Tarihi: 18.05.2021 16:42
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19 Mayıs'ta bankalar açık mı? Yarın bankalar yarım gün mü çalışacak? 19 Mayıs Çarşamba günü EFT yapılır mı?

19 Mayıs'ta bankalar açık mı? Tam kapanma sürecinin sona ermesinin ardından bankaların çalışma saatleri değişmişti. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yıl dönümünün gelmesi ile birlikte bankaların bu özel günde çalışıp çalışmayacağı merak ediliyor. Peki, 19 Mayıs'ta bankalar açık mı? Yarın bankalar yarım gün mü çalışacak? 19 Mayıs Çarşamba günü EFT yapılır mı? İşte cevaplar...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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19 Mayıs'ta bankalar açık mı? Yarın bankalar yarım gün mü çalışacak? 19 Mayıs Çarşamba günü EFT yapılır mı?

19 MAYIS'TA BANKALAR AÇIK MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın resmi tatil olması sebebiyle bankalar da kapalı olacak.

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19 Mayıs'ta bankalar açık mı? Yarın bankalar yarım gün mü çalışacak? 19 Mayıs Çarşamba günü EFT yapılır mı?

19 MAYIS'TA EFT YAPILIR MI?

19 Mayıs'ın resmi tatil olması nedeniyle çarşamba günü yapılan EFT işlemleri bir sonraki iş gününde yani perşembe günü hesaplara geçecek.

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19 Mayıs'ta bankalar açık mı? Yarın bankalar yarım gün mü çalışacak? 19 Mayıs Çarşamba günü EFT yapılır mı?

BANKA ÇALIŞMA SAATLERİ NASIL?

Tam kapanma süreci içerisinde bankaların çalışma saatleri 10.00 - 16.00 olarak belirlenmişti. Ancak kademeli normalleşme sürecinde bankaların hangi saatler arasında çalışacağı konusunda henüz resmi bir açıklama gelmedi. Bankalar tarafından çalışma saatleri konusunda açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.

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19 Mayıs'ta bankalar açık mı? Yarın bankalar yarım gün mü çalışacak? 19 Mayıs Çarşamba günü EFT yapılır mı?

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası resmen duyurdu. Hesabı olan herkesi yakından ilgilendiriyor. Değişti, pazartesi günü geçerli olacak. Dev banka müşterilerine yeni alınan kararı duyurdu.