19 Mayıs'ta bankalar açık mı? Yarın bankalar yarım gün mü çalışacak? 19 Mayıs Çarşamba günü EFT yapılır mı?

Yarın bankalar açık mı, kapalı mı? 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 102'nci yılı yarın kutlanacak. Bankalarda işleri olan vatandaşlar, 19 Mayıs'ta bankaların çalışıp çalışmayacağını merak ediyor. Öte yandan tam kapanma sonrası bankaların çalışma saatleri değişti. Peki, 19 Mayıs'ta bankalar açık mı? Yarın bankalar yarım gün mü çalışacak? 19 Mayıs Çarşamba günü EFT yapılır mı? İşte haberin detayları...