Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Son dakika... TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde 23 Mart'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen hak sahipliği belirleme kuraları yeniden başlıyor. Ev sahibi olabilme hayali ile umutlu bekleyişini sürdüren vatandaşlar kura tarihlerini araştırıyorlar. Peki, ertelenen TOKİ kuraları ne zaman başlıyor? 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...