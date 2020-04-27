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Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?
Son dakika... TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Koronavirüs tedbirleri kapsamında kura çekilişleri ertelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konutun kuraları yeniden başlıyor. 23 Mart itibarıyla ertelenen TOKİ kuraları için heyecanlı bekleyişini sürdüren vatandaşla, kure çekimi tarihlerini araştırıyor. TOKİ'nin resmi internet adresinde ertelenen kura çekiminin tarihleri duyuruldu. Peki, ertelenen TOKİ kuraları ne zaman başlıyor? 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?
Giriş Tarihi: 27.04.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 17:05
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Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?
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Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?
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Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?
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Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?
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Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?