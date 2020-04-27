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Haberler Galeri Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Son dakika... TOKİ kuraları ne zaman çekilecek? Koronavirüs tedbirleri kapsamında kura çekilişleri ertelenen 100 Bin Yeni Sosyal Konutun kuraları yeniden başlıyor. 23 Mart itibarıyla ertelenen TOKİ kuraları için heyecanlı bekleyişini sürdüren vatandaşla, kure çekimi tarihlerini araştırıyor. TOKİ'nin resmi internet adresinde ertelenen kura çekiminin tarihleri duyuruldu. Peki, ertelenen TOKİ kuraları ne zaman başlıyor? 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Giriş Tarihi: 27.04.2020 16:54 Güncelleme Tarihi: 27.04.2020 17:05
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Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?
Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?

Son dakika... TOKİ kura çekilişi ne zaman yapılacak? TOKİ kura çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. "100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi"nde 23 Mart'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında ara verilen hak sahipliği belirleme kuraları yeniden başlıyor. Ev sahibi olabilme hayali ile umutlu bekleyişini sürdüren vatandaşlar kura tarihlerini araştırıyorlar. Peki, ertelenen TOKİ kuraları ne zaman başlıyor? 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak? İşte ayrıntılar...

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Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?
Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?

TOKİ KURALARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında, bankalar kurada hak sahibi olamayan vatandaşların şubeye gitmeden başvuru bedellerini alabilmelerine olanak sağlayan çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda kuralar vatandaşların katılımına kapalı olarak, noter huzurunda gerçekleştirilmeye devam edecek. Kura çekimi 28 Nisan'da başlayacak.

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Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?
Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?

KURA ÇEKİMİ CANLI YAYINLANACAK

28 Nisan 2020 tarihinde başlayacak kuralar Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın (TOKİ) sosyal medya hesaplarından (Twitter, Facebook, YouTube) canlı yayınlanacak.

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Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?
Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?

2020 TOKİ KURA TARİHLERİ

İşte TOKİ'nin resmi internet sitesinden yayımlanan TOKİ kura tarihleri:

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Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?
Son dakika: Ertelenen TOKİ kuraları başlıyor! 2020 TOKİ sosyal konut kura çekilişi ne zaman yapılacak?